L’un des meilleurs jeux RPG du Play Store peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Everybody’s RPG, l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android, sans dépenser un centime.

Everybody’s RPG est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

Si vous avez l’habitude de naviguer sur le Google Play Store pour trouver des jeux payants pour Android qui sont gratuits pour une durée limitée et que vous êtes fan des jeux de rôle, aujourd’hui est votre jour de chance car vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux RPG de Google Play totalement gratuitement, mais seulement pendant quelques heures.

Nous parlons d’Everybody’s RPG, un jeu qui jouit d’une grande popularité dans le Play Store, où il a accumulé plus d’un million de téléchargements et a une note moyenne de 4,3 sur 5 basée sur près de 49 000 avis d’utilisateurs.

Téléchargez gratuitement Everybody’s RPG pour une durée limitée

Everybody’s RPG est un jeu de rôle classique à tous les égards, tant dans son apparence, car il a des graphismes pixelisés qui imitent ceux des jeux d’antan, que dans sa mécanique, car votre objectif dans ce titre sera de former une équipe de héros pour vaincre tous vos ennemis.

Pour que vous puissiez construire l’équipe la plus puissante possible, ce jeu met à votre disposition un catalogue complet de héros comprenant une centaine de personnages, chacun ayant ses propres caractéristiques et compétences. Une fois que vous aurez créé votre propre équipe de héros, vous pourrez les améliorer avec de nouveaux pouvoirs et, à cet égard, l’un des aspects les plus intéressants de ce jeu est que plus vos héros renaissent, plus ils deviennent puissants.

Everybody’s RPG est un jeu en monde ouvert dans lequel vous ne vous ennuierez jamais, car en plus d’explorer les différents niveaux, vous pourrez également produire des ressources dans les mines inactives, vous battre pour être le premier sur l’île des ressources et bien sûr, affronter des joueurs du monde entier dans des combats PvP grâce à son mode Cross PvP.

Normalement, Everybody’s RPG est vendu au prix de 0,89 euro, mais vous allez pouvoir le télécharger gratuitement au cours des prochaines heures. Ce jeu est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou une version ultérieure et comprend des annonces et des achats intégrés allant de 0,89 euro à 104,99 euros, qui vous permettront d’améliorer rapidement votre armée.

Google Play | Everybody’s RPG (Gratuit 0,89 euro )

