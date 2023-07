Deux des Samsung Galaxy A les plus populaires reçoivent la mise à jour Android de juillet

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà disponible sur les Samsung Galaxy A52 en Asie et en Europe, ainsi que sur les Galaxy A52 5G en Amérique latine avec les versions du firmware A525FXXS6DWG1 et A526BXXS4EWG3, respectivement.

Le dos du Samsung Galaxy A52 en violet

Samsung avait promis de mettre à jour simultanément ses terminaux haut de gamme et milieu de gamme avec le dernier patch de sécurité Android, et une fois de plus, la marque coréenne tient ses promesses car, à l’heure actuelle, les Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G et Galaxy A54 5G ont déjà reçu la dernière mise à jour de sécurité Android.

Mais cela ne s’arrête pas là, car le géant coréen déploie toujours la mise à jour Android de juillet 2023 sur davantage de téléphones de la série Galaxy A, et les derniers à en bénéficier sont les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52 5G.

Les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52 5G sont mis à jour avec le patch de sécurité de juillet 2023

Comme nous le révèle le site spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur les Samsung Galaxy A52 dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie avec la version du firmware A525FXXS6DWG1 et sur les Galaxy A52 5G dans différents pays d’Amérique latine, dont le Brésil, avec le numéro de build A526BXXS4EWG3.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut, comme il se doit, le patch de sécurité de juillet 2023 qui corrige plus de 90 problèmes de sécurité et de confidentialité, dont 3 ont été classés comme critiques, 56 sont d’une importance élevée et les autres ont une priorité modérée.

De plus, ce nouveau patch de sécurité résout un certain nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des deux appareils.

Samsung a lancé les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G au début de l’année 2021 avec Android 11 et One UI 3, ils ont ensuite été mis à jour vers Android 12 et Android 13 avec One UI 4 et One UI 5, respectivement, et on s’attend à ce qu’ils reçoivent One UI 6 avec Android 14 avant la fin de l’année.

Une fois que cette mise à jour de sécurité sera déployée à l’échelle mondiale, vous pourrez l’appliquer sur votre Galaxy A52 ou Galaxy A52 5G en accédant à la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre Samsung, et en cliquant sur l’option Télécharger et installer.

