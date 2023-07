Si tu veux le OnePlus 11 le plus exclusif, c’est celui-ci.

Merci spécial pour les fans de Genshin Impact, cette édition extrêmement limitée du OnePlus 11 ne comptera que 1 000 unités en vente.

Ceci est le OnePlus 11 Genshin Impact en édition limitée.

Il ne fait aucun doute que les fabricants aiment les éditions limitées et exclusives de leurs principaux smartphones pour leur donner de la notoriété, une répercussion médiatique et aussi une touche de cet engouement obsessionnel qui stimule le désir de posséder des choses et nous pousse à dépenser des sommes considérables d’argent dans des produits difficiles à obtenir. Si ce n’est pas pour cela, il serait difficile d’expliquer pourquoi Samsung, realme ou maintenant OnePlus, parmi d’autres fabricants, se sont associés à d’autres sociétés pour proposer ces téléphones exclusifs si recherchés.

Dans ce cas, nous vous présentons le OnePlus 11 devenu l’objet de désir des plus fervents fans de Genshin Impact, car le fabricant de Shenzhen et le développeur miHoYo se sont associés pour que l’un des meilleurs téléphones Android du marché actuel se déguise en Xiangling, s’inspirant ainsi de l’univers de ce jeu vidéo très populaire et en le proposant aux utilisateurs sous forme de collection avec de nombreux cadeaux dans un emballage exclusif.

Ce nouveau OnePlus 11 en édition limitée est inspiré de Genshin Impact et seulement 1 000 unités seront mises en vente aux États-Unis, sans thématisation sur le smartphone lui-même mais avec une boîte exclusive et de nombreux accessoires de collection.

De plus, il sera très limité, car comme nos collègues de 9to5Google nous l’ont dit, il sera mis en vente dès ce vendredi 21 juillet 2023 sur oneplus.com, uniquement aux États-Unis et au prix de 799,99 dollars, le prix habituel pour sa configuration de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage, bien que dans ce cas seulement 1 000 unités seront disponibles en Amérique du Nord et cela suscitera de nombreuses luttes pour l’acheter.

Ce n’est pas pour rien que cette édition inspirée de Xiangling est dotée d’une boîte exclusive de type bento, très similaire à celles que l’on peut trouver dans la région de Liyue dans Genshin Impact. Dans cette boîte, de nombreux petits objets de collection sont inclus, à commencer par l’emballage lui-même qui réserve des surprises comme un livre thématique avec toutes les informations sur la collaboration entre OnePlus et miHoYo lorsqu’on fait glisser le tiroir supérieur.

Dans le deuxième tiroir, bien sûr, nous trouverons le téléphone dans une boîte rouge accrocheuse assortie à toute l’édition de collection, bien que son design et ses spécifications matérielles restent inchangées par rapport à celles des versions commerciales non limitées.

OnePlus 11 Genshin Impact, galerie de photos

Il n’y a pas non plus de personnalisation logicielle, ce qui est étrange, à l’exception de certains fonds d’écran que l’on peut trouver dans le gestionnaire de thèmes et qui sont disponibles pour n’importe quel téléphone OnePlus, donc de ce point de vue, il est vrai que le téléphone, bien qu’il soit très collectionnable, ne l’est pas tant que ça. C’est peut-être là que réside la stratégie de maintenir les prix.

Ce que nous aurons, ce sont des accessoires thématiques qui ne seront disponibles que dans ces 1 000 unités d’édition limitée, dont une pique pour retirer la carte SIM inspirée de l’ours Guoba. Ce n’est pas tout, car dans le paquet, il y a aussi des cartes à collectionner de Xiangling et Guoba, imprimées sur du papier spécial à effet métallisé et avec des matériaux respectueux de l’environnement. Et ce n’est pas tout, car il y a plusieurs stickers que l’on retrouvera dans les brochures jointes.

Même si vous vouliez l’acheter, il faudra patienter, car ici en Europe, il n’y a pas d’informations sur la disponibilité de cette version exclusive, qui sera dans un premier temps disponible uniquement en Amérique du Nord pour nous rendre jaloux… Pourquoi toutes les éditions exclusives sont-elles pour les États-Unis et la Chine ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :