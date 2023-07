Si tu ne l’as pas fait, il est déjà trop tard : adieu pour toujours à la galerie d’albums Google.

Le ‘Google Album Archive’ dit définitivement au revoir aujourd’hui même, le 19 juillet 2023.

On attendait déjà le prochain : Google envoie encore un service au cimetière.

Beaucoup d’entre vous ne savent probablement pas ce qu’est le ‘Google Album Archive’, et il est déjà trop tard pour le découvrir car le géant de Mountain View enverra ce service au cimetière aujourd’hui même, le 19 juillet 2023, en laissant aux utilisateurs seulement quelques heures pour accéder à Google Takeout et ainsi télécharger une copie des albums qui étaient uniquement disponibles dans cet archive, des contenus qui seront supprimés ce soir même.

Nous ne vous laisserons pas dans le doute, en tout cas, car cet ‘Album Archive’ que Google vient de supprimer était précisément cela, un archive ou un dépôt où la société californienne avait stocké tous les contenus et toutes les photos que les utilisateurs avaient téléchargés dans d’anciens services, certains abandonnés il y a longtemps, comme Picasa, Hangouts ou Blogger.

Le service était disponible depuis 2016 et toutes ces photos que vous avez partagées avec vos amis sur Hangouts, ou que vous avez téléchargées sur Picasa ou Blogger dans l’un de ces articles d’il y a des années, étaient encore stockées là-bas, donc il se peut que vous ayez quelques bijoux intéressants à récupérer.

Le fait est que vous avez seulement quelques minutes, quelques heures précisément, donc pour être sûr, vous devez vous rendre sur ce lien et vous connecter avec votre compte Google pour pouvoir télécharger tous les contenus qui se trouvent dans l’archive des albums. À partir de minuit, ils ne pourront plus jamais être accessibles, donc ne ratez pas cette opportunité de les récupérer, juste au cas où.

Quoi qu’il en soit, soyez tranquilles avec certains services, car la page d’aide de Google indique que certains produits qui stockaient également leurs contenus continueront d’y avoir accès et de les gérer, par exemple Blogger, qui nous permettra de continuer à accéder aux images et aux photos de profil à l’avenir. De même, pas de soucis avec Google Photos, évidemment, qui conservera tous ses contenus en ligne et accessibles.

Certains services qui stockaient leurs contenus dans l’ ‘Album Archive’ continueront d’y avoir accès et de les gérer, mais il est préférable que si vous aviez du contenu ou des photos dans Picasa, Blogger ou d’autres anciens services de Google, vous alliez sur Takeout pour télécharger vos informations avant qu’elles ne soient supprimées.

Quant à Hangouts, la grande majorité des utilisateurs ont transféré leurs données vers Google Chat, donc ils ne perdront pas les contenus qui seront maintenant supprimés de l’ ‘Album Archive’.

Allons droit au but, car voici les contenus affectés que Google mentionne explicitement dans la note publiée :

Cas exceptionnels, tels que de petites photos miniatures, des commentaires ou des ‘J’aime’ dans les albums.

Certaines données de Google Hangouts qui n’ont pas été transférées vers Google Chat.

Les images d’arrière-plan téléchargées dans le sélecteur de thèmes de Gmail avant 2018.

Vous voyez bien que ce n’est pas grand-chose, et en plus pour rassurer Google prévient directement que l’ ‘Album Archive’ n’a rien à voir avec Google Photos et que ce dernier continuera d’être disponible pour gérer tous nos contenus vidéo, photos et albums synchronisés en ligne.

Quoi qu’il en soit, pour conclure, laissons le requiem résonner pour cette galerie web que Google a envoyée dans les limbes avec tous ces services tombés au cours des derniers mois.

