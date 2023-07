Windows 11 Insider Build 23506 améliore le partage de fichiers local

Une nouvelle version du build 22H2 de Windows 11 est disponible pour les utilisateurs du canal Dev. La nouvelle mise à jour de l’aperçu Windows 11 Insider est livrée avec le build 23506. Et l’ISO est également disponible pour cette version afin que les utilisateurs puissent l’installer manuellement. La version 23506 de Windows 11 est une mise à jour majeure qui apporte de nombreux changements. Découvrons-les.

La mise à jour d’aujourd’hui pour la version Dev comprend de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises. La nouvelle mise à jour ajoute une expérience sans mot de passe avec Windows Hello for Business. Windows offre aux organisations une identification résistante aux tentatives de phishing pour un avenir sans mot de passe. Vous pouvez en savoir plus ici.

Avec cette version, Windows 11 affichera désormais un avertissement d’interface utilisateur pour la copie et la coller de mots de passe non sécurisés. Il fonctionnera de la même manière que l’avertissement apparaît lorsque vous tapez un mot de passe. Mais cela doit être activé à partir de la section Confidentialité et sécurité > Sécurité Windows > Contrôle des applications et navigateurs > Protection basée sur la réputation > Protection contre le phishing.

Il existe également des améliorations pour le partage de fichiers locaux. Les améliorations incluent des changements concernant différents éléments :

Fenêtre de partage Windows repensée pour mieux correspondre aux principes de conception de Windows 11.

Tout le monde pourra désormais envoyer ses fichiers par e-mail via Outlook directement depuis la fenêtre de partage Windows. Il suffit de cliquer sur l’icône Outlook sous la section » avec » de la fenêtre de partage Windows.

La fenêtre de partage Windows dispose désormais d’une boîte de recherche pour que vous puissiez rechercher des contacts dans Outlook et partager un fichier. La fenêtre de partage Windows affichera désormais 8 à 10 contacts suggérés pour un partage rapide – y compris l’envoi par e-mail d’un fichier à vous-même.

Au lieu d’un menu déroulant, vous verrez un bouton pour activer le partage à proximité.

Pour le partage à proximité, vous trouverez vos propres PC en haut des appareils détectés sous « Partage à proximité ».

Les fichiers se partageront plus rapidement d’un PC à un autre en utilisant le Wi-Fi Direct.

Microsoft a ajouté la fonctionnalité « » au menu contextuel dans l’explorateur de fichiers, en plus d’avoir l’icône de partage en haut du menu contextuel.

La nouvelle application Outlook pour Windows est maintenant une application de boîte de réception où vous pouvez connecter votre travail et vos e-mails, calendriers et contacts personnels dans un seul endroit sécurisé. Il y a de nombreux autres changements et améliorations que vous pouvez vérifier ci-dessous.

Changements et améliorations

[Copilote Windows]

Le programme de prévisualisation de Windows Copilote, qui a commencé à être déployé avec la version 23493, est désormais disponible pour tous les utilisateurs du canal Dev. Les utilisateurs peuvent avoir besoin de redémarrer pour qu’il apparaisse.

[Emojis]

Avec la mise à jour de notre format de police couleur en COLRv1, Windows peut désormais afficher des emojis plus riches avec une apparence en 3D dans certaines applications et navigateurs à venir. Ces emojis utilisent des dégradés pour apporter le style de conception que nos clients demandent. Les nouveaux emojis apporteront plus d’expression à vos communications.

[Accès vocal]

L’accès vocal est désormais disponible via le volet d’accessibilité de l’écran de verrouillage.

[Sauvegarde et restauration]

En plus de la nouvelle application de sauvegarde de Windows, vous pouvez maintenant configurer vos préférences de sauvegarde dans l’expérience de démarrage en deux temps (SCOOBE), afin que vos applications, paramètres, identifiants et fichiers soient sauvegardés dans le cloud exactement comme vous le souhaitez. Vous aurez l’esprit tranquille en sachant que les données qui vous importent sont protégées et prêtes à être restaurées sur n’importe quel PC.

[Paramètres]

Nous avons temporairement désactivé la nouvelle page d’accueil des paramètres qui a commencé à être déployée avec la version 23493 en raison d’un bug qui pouvait provoquer une certaine instabilité sur les PC des Insiders. Nous prévoyons de réactiver et de déployer à nouveau cette fonctionnalité une fois que ce bug aura été corrigé lors d’une prochaine version.

Nous avons ajouté 2 recommandations supplémentaires en matière d’énergie dans Paramètres > Système > Alimentation et batterie > Recommandations en matière d’énergie pour activer le mode sombre et ajuster le taux de rafraîchissement pour économiser de l’énergie.

Il y a plusieurs corrections de bugs et problèmes connus que vous pouvez consulter ici.

Si vous êtes un Insiders dans le canal Dev du programme Windows Insider et que vous utilisez la version 22H2 de Windows 11, vous recevrez le nouveau build de prévisualisation Dev. Il vous suffit de vous rendre dans Paramètres > Mise à jour de Windows > cliquer sur Rechercher des mises à jour. Vous pouvez simplement télécharger la mise à jour sur votre PC.

