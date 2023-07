Un téléphone portable avec 26 Go de RAM ? Cette marque chinoise pourrait battre un nouveau record

Le nouveau smartphone gaming avec une RAM de proportions titanesques

Infinix GT 10 Pro 5G, avec ses 26 Go de RAM, est destiné au public gamer

Il est indéniable que les téléphones mobiles ont évolué à pas de géant au cours des 15 dernières années. Lorsque les premiers smartphones sont apparus, nous trouvions approprié une RAM de 256 Mo ou de 512 Mo. Actuellement, cependant, nous sommes témoins de téléphones avec jusqu’à 26 Go de RAM, c’est la quantité de mémoire du nouveau Infinix GT 10 Pro 5G, qui sortira dans le monde entier le mois prochain d’août.

La RAM, l’emblème du nouveau téléphone Infinix

La société hongkongaise Infinix, dont nous avons déjà testé des terminaux intéressants comme le Zero Ultra 5G, a pris la décision de donner à ce nouveau téléphone une RAM de 26 Go, ce qui est orienté vers le public gamer, qui a généralement besoin de processeurs et de mémoire puissants. Ainsi, le nouveau Infinix GT 10 Pro 5G sera mis en vente en août, bien que les consommateurs indiens devront attendre jusqu’en septembre. De plus, grâce à GSM Arena, nous pouvons voir ledit téléphone mobile en question.

Paras Guglani, qui a l’habitude de révéler de nouvelles informations sur les appareils mobiles, a déclaré ce qui suit sur Twitter à propos du Infinix GT 10 Pro 5G : « Ce sera le premier téléphone avec 26 Go en Inde. (…) Le lancement en Inde se fera dans deux mois, et à l’international en août », en ajoutant également quelques spécifications, comme une batterie de 7000 mAh avec une charge rapide de 160 ou 260 watts, un écran AMOLED de 120 Hz, un disque dur de 256 Go ou un appareil photo principal de 100 mégapixels.

India’s First 26GB RAM Phone- INFINIX GT 10 Pro 5G – DM8050

– 7000 mAh / 160W / 260W variants

– 120hz AMOLED

– 100MP + 8MP + 8MP

– 256GB India launch in next two months, Globally in august! GT 10 Pro+ 5G is not for sale in india — Paras Guglani (@passionategeekz) Juillet 17, 2023

Est-il nécessaire d’avoir autant de Go ? Probablement pas

C’est probablement une question qui préoccupe plus d’une personne qui est restée stupéfaite après avoir vu qu’un smartphone pouvait avoir autant de mémoire RAM intégrée. Et en effet, même si cette RAM peut vous offrir une multitâche enviable sur votre appareil, il sera assez difficile que vous ayez besoin de la moitié de cette quantité. En réalité, la norme actuelle pour les haut de gamme est généralement de 8 Go, comme dans plusieurs modèles du Samsung Galaxy S23 Ultra, et de 12 Go, comme le Pixel 7 Pro. Et ces deux téléphones ont de grandes qualités pour jouer.

En attendant, si vous recherchez des smartphones axés sur le gaming, voici les meilleurs téléphones pour jouer. Il est toujours judicieux de choisir un téléphone adapté à l’utilisation que l’on souhaite en faire afin de tirer le meilleur parti de ses caractéristiques.



