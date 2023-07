Gurman : Apple utilise le chatbot personnalisé ‘Apple GPT’ en interne alors qu’elle prévoit des fonctionnalités d’IA générative en 2024.

Tandis que Microsoft vend de l’IA aux entreprises, Apple développerait apparemment sa propre stratégie pour l’IA générative. Mark Gurman de Bloomberg a de nouveaux détails sur ce qui semble être un effort sérieux pour développer une technologie au sein d’Apple pouvant rivaliser avec l’IA ChatGPT d’OpenAI.

Selon Gurman, Apple teste en interne un chatbot d’IA générative qu’elle a développé et que certains appellent Apple GPT. Le projet utilise une structure appelée « Ajax » qu’Apple a commencé à construire en 2022 pour baser différents projets d’apprentissage automatique sur une base partagée.

Dans le rapport, Gurman souligne que nous avons déjà vu certains des résultats de ce projet qui est maintenant utilisé pour construire de l’IA générative :

La société a déjà déployé des améliorations liées à l’IA pour la recherche, Siri et les cartes basées sur ce système. Et Ajax est maintenant utilisé pour créer de grands modèles de langage et servir de base pour l’outil interne de style ChatGPT, ont déclaré les personnes.