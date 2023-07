Les personnes ne veulent pas de téléphones bon marché : le segment des smartphones premium, le seul qui augmente.

Le smartphone haut de gamme remporte la mise.

Les smartphones haut de gamme sont les seuls à échapper à la baisse constante des ventes mondiales de téléphones mobiles

Les ventes de téléphones mobiles dans le monde continuent de montrer la même tendance du marché qui inquiète de nombreuses entreprises. Les utilisateurs de smartphones bon marché continuent de réduire leurs achats, tandis que les smartphones haut de gamme gagnent de plus en plus d’adeptes. C’est ce que reflète le nouveau rapport de Counterpoint, qui analyse en profondeur le marché des téléphones mobiles dans le monde entier.

Les ventes de mobiles ont chuté de 8 %

Counterpoint a expliqué sur son blog les tendances actuelles du marché des smartphones, où, en données annuelles, les ventes de smartphones ont chuté de 8 % au deuxième trimestre 2023 par rapport à celui de 2022. Et si nous parlons de chiffres trimestriels, le deuxième trimestre 2023 a également vendu 5 % de mobiles en moins que celui de 2022. Ainsi, il y a déjà huit trimestres consécutifs de baisses des ventes.

Cependant, les données de Counterpoint reflètent également une réalité curieuse : les smartphones haut de gamme sont en croissance, contrairement aux autres segments, où les pertes sont très nombreuses. En ce qui concerne les marques, nous pouvons constater que Samsung poursuit sa tendance en matière de ventes, et a augmenté son avantage par rapport à Apple au trimestre précédent, les dépassant de 5 % par rapport à 1 % au trimestre précédent grâce, en partie, à la famille Galaxy S23.

Les personnes gardent leurs mobiles plus longtemps qu’avant

Une des bonnes nouvelles que les utilisateurs ont pu avoir ces dernières années est que les smartphones, y compris les moins chers, ont une qualité nettement supérieure à celle des téléphones abordables d’il y a six ou sept ans en termes de matériel et de logiciel. Cela implique que ces utilisateurs achètent maintenant moins de téléphones et les conservent plus longtemps, ce qui les bénéficie, mais en même temps, réduit les revenus des entreprises.

En ce qui concerne les smartphones haut de gamme (mobiles de plus de 600 dollars), bien qu’il puisse sembler étrange que ce soit le seul segment en hausse des ventes, cela s’explique facilement. Un utilisateur qui peut se permettre d’acheter des téléphones plus chers a généralement une meilleure situation économique, ce qui lui permet d’être à la pointe des derniers modèles. De plus, certains utilisateurs de gammes inférieures sont également récemment passés à la gamme premium grâce aux améliorations des options de financement dans le monde entier, comme le souligne Counterpart.

De plus, compte tenu des réglementations européennes, telles que le retour des batteries amovibles en tant que norme obligatoire à partir de 2027, les entreprises devront revoir leur modèle d’activité qui a prévalu pendant si longtemps, inondant le marché de nouveaux terminaux et en arrêtant leur mise à jour au bout de deux ans ou même moins, si le téléphone que nous achetons n’est pas sorti la même année.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :