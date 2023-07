Google Meet vous permettra de générer des arrière-plans pour vos appels vidéo en utilisant l’IA.

Google Meet a reçu une fonctionnalité, encore en phase de test, permettant aux utilisateurs de mettre des images générées par IA en fond lors de leurs appels vidéo.

Si vous ne le savez pas déjà, Google Meet est le service de visioconférence de Google, qui a remplacé Google Duo. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà parlé de ce service, en donnant des détails sur son fonctionnement et en proposant même des astuces pour tirer le meilleur parti des appels vidéo. Il est vrai que Meet est devenu, avec le temps, un outil presque aussi essentiel que Zoom.

Selon des informations publiées dans The Verge, Google Meet obtient des fonds générés par intelligence artificielle que les utilisateurs pourront utiliser lors de leurs appels vidéo. Auparavant, l’application avait déjà obtenu la prise en charge de la vidéo en FHD, un mode picture-in-picture et des effets vidéo.

Comment fonctionnent les fonds générés par IA de Meet

La fonctionnalité a été découverte par le contributeur d’Android Police, Artem Russakovskii, qui l’a partagée sur Twitter :

Here’s how AI background generation works in Google Meet.https://t.co/jIMqKMCQFA pic.twitter.com/lwTsIuQvzU — Artem Russakovskii (@ArtemR) 18 juillet 2023

Pour le moment, cette fonctionnalité sera disponible pour ceux qui sont inscrits au Google Workspace Labs. La participation à l’essai de cette fonctionnalité est pour le moment limitée, vous devrez donc vérifier si elle est disponible dans votre région si vous souhaitez l’utiliser.

Comme vous pouvez le voir sur l’image qui surplombe ces lignes, une fois la fonctionnalité ouverte, vous pourrez indiquer quel genre de fond vous souhaitez via une invite. Jusqu’à présent, cela ne diffère pas beaucoup des autres IA génératives que l’on peut déjà trouver sur Internet, comme c’est le cas de Stable Diffusion ou de l’illustre ChatGPT.

En plus de la création du fond, Google suggère d’ajouter une ambiance pour obtenir de meilleurs résultats. De plus, les utilisateurs pourront voir différents exemples de fonds générés par l’invite qu’ils auront introduite, ce qui leur permettra d’avoir plus d’options. Il sera également possible de créer plus d’échantillons si ceux générés ne plaisent pas à l’utilisateur.

Ces fonds générés par IA sont encore expérimentaux. Google demande aux utilisateurs de leur faire part de leurs commentaires sur la fonctionnalité, en cas d’images générées pouvant être inconfortables. L’entreprise insiste également sur le fait qu’aucune information privée ne sera divulguée à partir du formulaire dans lequel les commentaires sont envoyés.



