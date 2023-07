Le dernier bijou de Sony est un système de cinéma portable à domicile, sans fils et avec un son spatial

Un Home Cinema portable de grande versatilité.

Ce nouveau système de cinéma à domicile offre une grande liberté à l’utilisateur grâce à sa batterie longue durée.

Sony a fait une surprenante annonce dans le domaine du cinéma à domicile. Nous nous sommes souvent demandé s’il était possible d’avoir un Home Cinema capable d’être efficacement portable, sans fil et offrant une bonne qualité de son, et maintenant nous avons une réponse. Ce produit est le Sony HT-AX7, un cinéma à domicile avec un son à 360 degrés, une liberté maximale pour placer ses haut-parleurs et une grande autonomie, parfait lorsque la soirée cinéma se déplace d’une maison à une autre, ou simplement d’une pièce à une autre.

Haut-parleurs de haute technologie et autonomie

Ce système de Sony répond à un besoin très spécifique d’un groupe précis de personnes. Il est logique que beaucoup de gens n’aient pas besoin d’un cinéma à domicile portable, mais il y a aussi beaucoup d’autres personnes qui, soit en raison de voyages fréquents, soit parce que les plans avec des amis ne se passent pas toujours au même endroit, peuvent profiter pleinement de ce cinéma portable. Il ne fait aucun doute que Sony ne se limite pas aux jeux vidéo portables dans le cloud et souhaite rendre la portabilité accessible dans tous les domaines.

Ce système comprend une base centrale et deux haut-parleurs amovibles pouvant être placés où bon vous semble. Il ne s’agit pas d’un son stéréo, mais à 360 degrés, ce qui nous permet de profiter d’une expérience immersive maximale grâce à sa forme circulaire. De plus, tous ces haut-parleurs offrent un son puissant et clair, pour profiter pleinement du cinéma, de la musique ou même du contenu en ligne.

Une autre façon de profiter de la portabilité de ce système de cinéma à domicile serait de l’utiliser dans différents endroits de notre propre maison. Grâce à sa connexion Bluetooth et à plus de 30 heures d’autonomie, nous pouvons l’utiliser confortablement dans notre salon, puis le déplacer dans notre chambre et continuer à profiter du contenu, que ce soit sur une autre télévision, sur notre tablette ou sur notre téléphone depuis notre lit, pour bénéficier d’une expérience sonore exceptionnelle.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce nouveau système HT-AX7, mais bien qu’il reste des questions en suspens, comme la durée de vie des haut-parleurs détachables de l’appareil, on sait qu’il arrivera en France le mois prochain pour un prix d’environ 550 euros. Ce n’est pas un prix abordable pour tout le monde, mais c’est toujours une excellente nouvelle de voir des progrès dans ces périphériques, qui peuvent se connecter à toutes sortes de dispositifs via Bluetooth.

Pour les budgets plus modestes, il restera d’autres options, comme improviser un Home Cinema avec des haut-parleurs Amazon Echo, ou pour les chasseurs de bonnes affaires, surveiller les offres sur notre site web, où nous partageons de bonnes affaires en électronique.

