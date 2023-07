Ainsi sont les nouveaux écouteurs premium de Sony, ils se renouvellent complètement après 2 ans

Sony a donné des détails sur la prochaine génération de ses écouteurs haut de gamme après deux ans, ainsi qu’une date de sortie. Et ils sont très prometteurs.

Image dévoilée des Sony WF-1000XM5 | Image : 91Mobiles

Cela fait déjà deux ans que Sony a présenté les WF-1000XM4, que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser. Comme toujours, Sony est l’un des fabricants de référence en termes d’équipement audio (aux côtés d’autres fabricants tels que Yamaha ou JBL ; nous avons également récemment analysé des écouteurs de ces derniers). Il est difficile de ne pas prêter attention chaque fois que nous entendons des nouvelles de Sony dans ce domaine.

Selon 91Mobiles, la présentation des nouveaux Sony WF-1000XM5 est imminente. Une date a déjà été fixée et un petit teaser sur leur design a été dévoilé. De plus, le fabricant promet de meilleures fonctionnalités d’annulation du bruit, ainsi qu’une légèreté accrue, une recharge plus rapide et une nouvelle technologie pour leur driver.

Sony WF-1000MX5 : date de présentation et à quoi s’attendre

For the silence. For the sound. ​ Stay tuned…you’ll want to hear this.​#MySony pic.twitter.com/m9p0NV5LG2 — Sony Electronics (@SonyElectronics) le 18 juillet 2023

La société japonaise a révélé un petit détail de leur design sur Twitter. L’image révèle également leur date de présentation, prévue pour le 24 juillet, dans moins d’une semaine. Les indices sur leur design ont été divulgués par le même média il y a quelques jours, et il semble qu’ils connaîtront quelques légers changements par rapport à la génération précédente. Pour le moment, ils semblent plus élégants.

En ce qui concerne ce à quoi nous pouvons nous attendre, nous avons mentionné plus tôt que Sony accordait beaucoup d’importance à la technologie d’annulation du bruit. Il semble qu’ils espèrent améliorer nettement la génération précédente, qui n’était déjà pas mauvaise du tout en termes de capacités.

Les écouteurs pèseront 5,9 grammes et bénéficieront d’une nouvelle technologie appelée Dynamic Driver X, qui intègre également un driver de 8,4 mm. Les écouteurs disposent de deux processeurs personnalisés et de deux microphones de rétroaction, ce qui devrait permettre une annulation plus précise du bruit.

En ce qui concerne la captation vocale lors des appels, il y aura trois microphones dans chaque écouteur pour que notre voix soit clairement entendue de l’autre côté de la ligne. Les WF-1000MX5 seront compatibles avec l’audio de haute résolution et la norme DSEE Extreme.

En ce qui concerne le boîtier de l’appareil, il aura une batterie de 500 mAh qui permettra une autonomie totale de 24 heures. Les nouveaux écouteurs de Sony seront compatibles avec le Bluetooth 5.3 et disposeront de multiples points de connexion. Les écouteurs sont également certifiés IPX4 pour leur résistance à l’eau.

Il est également prévu qu’ils héritent du contrôle tactile de leur prédécesseur et que la charge rapide permette de passer de 0 à 100 % en deux heures. Pour le moment, il n’y a pas de détails sur le prix, mais nous espérons que Sony nous éclaircira dans moins d’une semaine.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :