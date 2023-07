Toute la TNT et même les jeux vidéo : ainsi, j’ai donné une seconde vie à ma télé Xiaomi sans antenne

Dans mon village, j’ai une télévision qui, à l’époque, était la reine de la fête. L’un des premiers modèles à intégrer la technologie 3D, idéal pour regarder ‘Avatar‘ entre amis ou pour se vanter des premiers jeux-expériences sur PlayStation 3. Mais les temps changent et maintenant, ma télévision sans antenne est devenue un monolithe inutile.

Parce qu’il y a un problème. À chaque histoire son conflit : mon ancien chien a mangé le câble d’antenne. Il l’a coupé en deux et a arraché une partie du trajet. Actuellement, je n’ai qu’une parabole vétuste pleine de poussière qui ne reçoit rien. Entre-temps, j’ai essayé des modèles portables, ceux qui peuvent même être fixés au mur et capter un certain signal et fonctionner de manière analogue. Des options intermédiaires assez bon marché mais aux résultats médiocres. Jusqu’à ce que je trouve la solution.

Des solutions simples pour des problèmes simples

Ainsi, chaque fois que mes beaux-parents ou grands-parents viennent me rendre visite et me disent des choses comme « mets la roulette », « où peut-on voir l’émission sur les voyageurs ? » ou « tu n’as pas les nouvelles ici ? », ma réponse est généralement un haussement d’épaules et de la frustration.

Je vais vous dire un secret. Une confession, en réalité : nous ne sommes pas tous aussi technophiles que nous le semblons lorsque nous écrivons sur la technologie. Parfois, nous devons recourir à des solutions plus simples et moins ingénieuses. Après tout, tel est le but ultime de toute technologie : servir de combinaison de techniques ou de services qui simplifient quelque chose de complexe. La technologie nous place tous à notre place, celle de l’utilisateur qui attend quelque chose.

Nous avons tendance à lancer des sentences grandiloquentes du genre « comment transformer une boîte idiote en SmartTV ». Mais non, ma vieille télé n’a rien d’idiote, mes amis. Mais bien sûr, sans antenne, il n’y a pas de télévision, et sans télévision, elle ressemble à un écran stérile, totalement dépendant du WiFi – un WiFi rural dont nous pourrions parler une autre fois.

Elle dispose au contraire de nombreux services Internet et d’une résolution 1080p, du mode Filmmaker et d’une vitrine de films, avec une entrée Péritel mais aussi 2 ports HDMI 2.0 et des performances en pic de luminosité qui font pâlir bien des écrans LCD actuels. Elle ne se vante pas du HDR car il n’y a aucune étiquette qui l’indique.

Sans antenne mais avec la TNT complète

Il s’avère que la solution était sous mes yeux. La TNT ? Je l’avais devant moi et je n’avais même pas remarqué : un Xiaomi Mi TV Stick, un appareil qui coûte moins de 30 euros, résoudrait facilement le problème.

Vous pensez peut-être, pourquoi ne pas utiliser un Chromecast, qui est encore moins cher ? La réalité est différente : un Chromecast ne me convenait pas car, essentiellement, je continuerais à dépendre d’un téléphone portable pour exécuter les applications. Mon objectif était l’indépendance totale.

Oui, en dépendant d’une connexion WiFi, mais en pouvant contrôler la télévision avec une télécommande comme n’importe quelle autre télévision, de façon organique. Mes beaux-parents l’apprécieraient. Parce que la télécommande du Xiaomi Mi TV Stick est également compatible avec l’assistant Google, donc je peux rechercher des films et des séries en demandant au Stick et non à moi-même.

J’ai donc commencé : j’ai reçu le Mi Stick en seulement 24 heures et j’ai commencé à le configurer via Google Home. Un processus rapide et sans douleur qui promet de me faire économiser beaucoup de maux de tête. Je suis allé chercher rapidement deux piles AAA – non, Xiaomi ne les inclut pas – et j’ai connecté l’appareil en question.

Étape suivante : mettre à jour pour tout affiner

L’étape suivante consiste à savoir choisir quelles applications sont simples à utiliser. L’ergonomie avant tout. Dans ce cas, l’offre dépend des besoins. Nous avons opté pour deux applications, TDTChannels et Tivify.

Les deux ont une petite publicité au démarrage, supportable, mais une interface simple à « appuyer longuement » et à choisir parmi des dizaines de chaînes, sans trop de fioritures. De plus, si quelque chose ne fonctionne pas, je peux toujours me tourner vers le ‘Mode Développeur’ du Xiaomi Mi TV Stick lui-même, qui fonctionne comme la couche Android de n’importe quelle SmartTV.

Et ici réside la vertu de cette petite clé simple : bien qu’elle ne dispose pas d’un grand espace, vous pouvez toujours accéder aux ‘Paramètres’ et supprimer, mettre à jour ou gérer n’importe quelle application en entrant dans Google Play, comme si je le regardais depuis mon compte sur mon téléphone portable.

En à peine vingt minutes, j’avais toutes les applications mises à jour depuis mon compte et j’avais supprimé toutes celles qui ne m’intéressaient pas. Tellement habitué à des solutions plus ambitieuses, je n’imaginais pas qu’un Xiaomi Mi TV Stick me sauverait de l’ennui mortel de cet été.

Oui, maintenant mes beaux-parents peuvent regarder « la roulette », mais aussi 240 autres chaînes gratuites grâce à MiTV+, au cas où ils auraient envie de suivre des paris, des lions de mer, un groupe de k-pop ou de devenir fans d’une série animée classique comme « Détective Conan ». Ils sont à temps, car ils ne s’ennuient plus en attendant que je choisisse un film pour eux. Ils se débrouillent tous seuls.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :