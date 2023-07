Ces Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a trois ans reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité.

La mise à jour de sécurité de juillet est déjà en train d’arriver sur les variantes 4G et 5G des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra de plusieurs régions du monde.

Toute la série Galaxy S20 est mise à jour avec le patch de sécurité de juillet 2023

Lorsque nous nous approchons du dernier tiers du mois de juillet, Samsung continue de déployer le dernier patch de sécurité d’Android, correspondant au mois en cours, sur les meilleurs terminaux de son catalogue, à la fois les plus récents et ceux qui sont déjà sur le marché depuis quelques années.

Une bonne preuve en est que, comme nous le confirme SamMobile, la société coréenne a déjà commencé à fournir la mise à jour Android de juillet 2023 sur ses vaisseaux amiraux de 2020, les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra reçoivent la mise à jour Android de juillet 2023

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur les versions 4G des Galaxy S20 et Galaxy S20+ en Amérique latine avec les versions du micrologiciel G98xFXXUHHWF1 et G98xFXXSIHWF7 et sur les versions 5G des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra de cette région avec le numéro de build G98xBXXSIHWF7.

De même, il a également publié cette nouvelle mise à jour de sécurité sur les Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G et Galaxy S20 Ultra 5G d’Asie et d’Europe avec la version du micrologiciel G98xBXXSIHWF6.

Pour tous ces modèles, cette nouvelle version du logiciel comprend le patch de sécurité de juillet 2023, qui résout plus de neuf dizaines de vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité, corrige un grand nombre de bugs détectés dans One UI et améliore les performances et la stabilité des terminaux.

La série Galaxy S20 est sortie sur le marché début 2020 avec Android 10 à bord, à la fin de cette même année, ils ont reçu Android 11 avec One UI 3, un an plus tard, ils ont été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et à la fin de 2022, ils ont reçu leur dernière grande mise à jour du système d’exploitation avec Android 13 et One UI 5.0.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S20 et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’entrer dans le menu Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour du logiciel.

Si elle est déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier patch de sécurité d’Android.

