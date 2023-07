Révélées les prétendues façades des iPhone 15 révélant leurs chanfreins ultra-minces

Les façades des iPhone 15 et 15 Pro fuient, montrant qu’ils n’auront presque pas de bordures.

Filtrados los frontales de los iPhone 15

En ce moment, les iPhone 15 font parler d’eux car leur lancement est très proche. Cela indique que les appareils sont sur le point d’entrer en phase de production et les fuites se produisent plus fréquemment. Comme ces supposées images qui exposeraient la façade des prochains iPhone d’Apple montrant leurs bordures ultra fines.

Et le iPhone 15 Pro Max non seulement aura le titre d’être l’iPhone le plus cher de l’histoire, mais il aura également moins de bordures que tout autre iPhone. Sur les images, nous verrons plusieurs éléments, les écrans du bas correspondent aux iPhone 15 qu’Apple présentera en septembre.

Moins de bordures et une île dynamique sont les grands protagonistes

Malgré le notch qui a été une marque de fabrique sur les iPhone ces dernières années, il semble que la Dynamic Island ou l’île dynamique en français prendra le relais. Comme nous pouvons le voir sur les photos révélées, les iPhone 15, sans l’appellation pro, l’auront également, ce qui indique qu’Apple fera un pas de plus pour dire au revoir au notch qu’il a introduit avec l’iPhone X en 2017.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) Juillet 15, 2023

Comme nous pouvons le voir sur l’image dévoilée par Ice Universe – qui a un excellent historique de fuites telles que le fait que l’iPhone 13 aurait un notch plus petit – les façades de tous les iPhone 15 ont deux choses en commun : ils ont tous la Dynamic Island et des bordures ultra fines, surtout le modèle Pro Max.

Bien qu’il s’agisse de rumeurs, même dans ce cas, quand on entend parler de quelque chose, il y a souvent du vrai. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la disparition du notch sur les nouveaux iPhone, récemment, des rendus ont également fuité montrant les iPhone 15 réguliers avec l’île dynamique déjà célèbre.

Si les fuites sont exactes, les iPhone 15 réguliers partageraient quelques similitudes avec les Pro. Par exemple : le passage à l’USB-C, le système de caméras avec une lentille de 48 mégapixels, moins de bordures et l’île dynamique, en plus d’être disponibles dans des couleurs telles que le vert menthe, un ton jaune clair, le rouge, le rose ou les mythiques minuit ou blanc étoile.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :