Profitez de votre musique préférée avec la meilleure qualité cet été peut vous coûter très peu cher : cette enceinte Bluetooth de Xiaomi est à un prix incroyable.

Tout au long des derniers mois, Xiaomi a proposé de grandes offres sur certains de ses produits pour l’été, dont le Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker, qui est actuellement réduit de 10 euros par rapport à son PVP officiel, ce qui en réalité l’une des meilleures alternatives pour si peu d’argent.

Et c’est que cette enceinte Bluetooth peut actuellement être obtenue pour seulement 29,99 euros sur le site officiel de la marque en France, un prix qui est assez rare à trouver régulièrement et qui constitue sans aucun doute une excellente opportunité de l’acquérir.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker – Enceinte Bluetooth Portable avec 16W, Deux Modes de Son, True Wireless Stereo, jusqu’à 13 heures de batterie, Noir (Version ES + 3 ans de garantie)

Malgré le prix vraiment bas de ce produit, vous devez savoir qu’il est d’un niveau bestial si l’on considère sa concurrence. Par exemple, cette enceinte offre une résistance IPX7, une certification qui lui permet de résister aux éclaboussures sans aucun problème, ce qui la rend utilisable dans une piscine ou des endroits similaires sans que tout continue à fonctionner correctement.

En plus de cela, nous disposons également d’une puissance de sortie totale de 16W qui offre une qualité sonore vraiment excellente, d’une batterie de 2 600 mAh capable de durer 13 heures de lecture sans avoir à la recharger et elle intègre même une prise jack de 3,5mmqui nous permet d’écouter de la musique avec un câble sans utiliser le Bluetooth.

Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas demander beaucoup plus à une enceinte Bluetooth qui ne coûte que 29,99 euros. Il nous semble sans aucun doute une excellente alternative pour écouter notre musique préférée n’importe où avec la meilleure qualité possible, alors ne manquez pas cette occasion car il est rare de pouvoir l’acheter à un prix aussi bas.

