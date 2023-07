Le support Apple AirPlay arrivera enfin dans les voitures de Tesla

Les voitures Tesla recevront enfin la prise en charge d’Apple CarPlay, selon ce qui a été découvert dans la dernière version de l’application Tesla. Il n’y a pas encore d’annonce officielle de la part de l’entreprise, mais cela devrait arriver bientôt.

Apple CarPlay fonctionnant dans une voiture.

AirPlay est l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Apple. Au cas où vous ne sauriez pas ce que c’est, nos collègues d’iPadizate ont un article détaillé expliquant son fonctionnement. En résumé, AirPlay fonctionne de manière très similaire à Chromecast sur les appareils Google. La seule exigence est que les deux appareils partagent le réseau WiFi.

Aujourd’hui, AirPlay est une nouvelle car, selon ce que nous pouvons lire sur iMore, les démarches nécessaires pour intégrer AirPlay aux voitures Tesla ont été entreprises. Selon le média, la version 4.23 de l’application Tesla fait référence à cette technologie. Si cela devient officiel prochainement, les voitures de l’entreprise appartenant à Elon Musk auraient une caractéristique très importante.

Enfin, la connectivité entre les Tesla et Apple ne sera plus limitée

Apple CarPlay est le système équivalent d’Apple à Android Auto et une excellente alternative au système de Google. Le système d’Apple permet d’installer des applications tierces qui peuvent être utilisées, par exemple, lorsque vous êtes bloqué dans les embouteillages, ce qui peut être d’une grande aide dans ces situations ennuyeuses.

Les Tesla ont un grand écran tactile à l’intérieur qui est un plaisir à utiliser pour afficher des informations et les manipuler, mais jumeler un iPhone avec ces voitures est un casse-tête. AirPlay permettrait de combler cet écart, bien que le support négatif de la technologie semble peu probable pour des raisons connues uniquement d’Elon Musk.

D’autre part, l’arrivée d’AirPlay sur les Tesla ne pourrait pas être plus opportune : il y a un iPhone 15 qui sortira cette année et qui disposera d’un port USB-C au lieu du connecteur Lightning, de meilleures caméras, et bien plus encore. Cela indique que si vous pensez acheter une Tesla et un iPhone 15, vous pourriez avoir le meilleur des deux mondes d’ici la fin de 2023.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :