Ce smartphone haut de gamme bon marché avec 12 Go de RAM et Android 13 fait baisser son prix

Le téléphone adopte un processeur de nouvelle génération et est déjà considéré comme l’un des meilleurs de l’année.

Le POCO F5 est destiné à être un best-seller en 2023 grâce à son processeur, son écran, son design, sa batterie et sa caméra.

Si vous avez toujours un téléphone haut de gamme entre les mains et que vous avez besoin de le remplacer, vous pourriez être intéressé par ce terminal qui vient de baisser de prix dans sa version avec 12 Go de RAM. Il s’agit du tout-puissant POCO F5 que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour seulement 399 euros sur Amazon et AliExpress Plaza.

C’est une offre incroyable compte tenu du fait que son prix dans la boutique de Xiaomi est de 429,99 euros (réduit de 479,99 euros). C’est l’un des meilleurs smartphones de POCO pour 2023, en toute modestie par rapport au POCO F5 Pro. Obtenez-le dans les deux stores au meilleur prix du marché, sans coupons ni codes de réduction. De plus, il est livré avec Android 13 en standard et sera l’un des premiers à être mis à jour vers Android 14.

Achetez l’un des meilleurs téléphones du moment à prix réduit

Tout d’abord, j’aimerais souligner le design quelque peu similaire au realme GT2 que nous avons dans ce POCO F5. Cependant, c’est l’un des téléphones les plus fins du moment, avec seulement 7,9 mm d’épaisseur et 181 grammes de poids. Il est fabriqué en polycarbonate avec une résistance IP53 à la poussière et à l’eau. La finition blanc neige est superbe et c’est celle qui est en promotion sur AliExpress.

Son devant est occupé par un magnifique écran Amoled de 6,67″ avec une résolution Full HD+. Il dispose d’un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz, d’une luminosité maximale de 1000 nits, de la compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, et d’un verre protégé par Gorilla Glass 5. Cette partie multimédia est complétée par deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et 2 microphones pour la réduction du bruit lors des appels.

En termes de performances, nous avons l’un des téléphones qui fonctionnent le mieux aujourd’hui. Il est équipé du Snapdragon 7+ Gen 1 de Qualcomm, un CPU de 4 nm cadencé à 2,91 GHz. Il est associé au processeur graphique Adreno 725, à 12 Go de RAM LPDDR5 et à 256 Go de stockage interne UFS 3.1. C’est un matériel assez fiable qui obtient 970 000 points au test d’Antutu.

Ce n’est pas un téléphone conçu pour rivaliser avec les meilleurs appareils photo du marché, mais il n’a pas grand-chose à leur envier. Ce POCO F5 intègre un triple appareil photo arrière composé d’un capteur Omnivision de 64 MP avec stabilisateur optique, d’un objectif grand-angle IMX355 Sony de 8 MP et d’une lentille macro. Quant à l’appareil photo selfie, il s’agit d’un Samsung de 16 MP qui fait un excellent travail dans les autoportraits et les appels vidéo.

Le capteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté de l’appareil. Il dispose d’un système de refroidissement interne de dernière génération pour éviter les problèmes de surchauffe lors du jeu. La batterie de ce POCO F5 atteint 5000 mAh et offre une autonomie de deux jours complets. Elle peut être chargée rapidement avec une puissance allant jusqu’à 67 W.

➡️ Voir l’offre POCO F5 (12/256 Go) sur Amazon

➡️ Voir l’offre POCO F5 (12/256 Go) sur Aliexpress

En termes de connectivité, il est compatible avec les réseaux 5G, NFC pour les paiements mobiles, dispose d’un port casque Jack 3,5 mm, d’un émetteur infrarouge, d’une puce GPS de haute précision, du Bluetooth 5.3, du WiFi 6 et de la double SIM pour l’utilisation de deux lignes.

