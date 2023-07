Le mobile tout-terrain ultime peut être le vôtre pour très peu : ultra-résistant, avec une batterie de 10 000 mAh et plus.

Le IIIF150 Raptor est un téléphone mobile ultra-résistant, avec une énorme batterie et de nombreuses autres caractéristiques qui le rendent unique.

Le dos du smartphone ultra-résistant IIIF150 Raptor

Si tu n’as jamais envisagé d’acheter un smartphone ultra-résistant, c’est parce que tu ne connaissais pas encore le IIIF150 Raptor. Certains pensent que les smartphones « rugged » ne sont pas dotés de caractéristiques comparables à celles des meilleurs mobiles du marché, mais ce n’est pas le cas du smartphone dont nous parlerons cette fois-ci.

Le IIIF150 Raptor est un smartphone ultra-résistant qui se distingue par ses caractéristiques avancées. Il s’agit du modèle le plus avancé de la marque, avec un design de luxe, des spécifications de pointe et une excellente caméra.

IIIF150 Raptor, le smartphone rugueux avec un design de luxe et une batterie de 10 000 mAh

La première chose qui attirera ton attention chez le IIIF150 Raptor est son design. Il possède un corps avec une finition bicolore arborant une texture rugueuse avec un motif en diamant, combiné à un module de caméras en métal inspiré des montres de luxe et un châssis renforcé pour éviter les dommages en cas de chute. Grâce à cela, l’appareil a obtenu les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H.

L’appareil est l’un des plus minces de sa catégorie, malgré sa batterie de 10 000 mAh intégrée, l’une des plus grandes jamais vues dans un smartphone à ce jour. Et comme si cela ne suffisait pas, l’appareil est livré avec un chargeur GaN capable de fournir une puissance de charge de 65 W.

Les autres caractéristiques ne déçoivent pas non plus. Nous avons un grand écran de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne avec une extension microSD pouvant atteindre 2 To, un lecteur d’empreintes latéral et un processeur MediaTek Helio G99.

Il fonctionne sous Android 13 et dispose d’un système de caméra avancé que nous ayons vu dans un smartphone de cette catégorie, avec une caméra principale de 108 mégapixels et une caméra de vision nocturne avec un capteur de 64 mégapixels. De plus, il est équipé d’une caméra thermique capable de mesurer les variations de température entre -10 degrés et 500 degrés Celsius.

On pourrait penser qu’un smartphone doté d’un tel ensemble de caractéristiques a un prix inaccessible pour la plupart des gens. Rien de plus éloigné de la réalité. Si tu veux te le procurer, tu peux profiter de cette promotion sur Amazon pour l’acheter avec une réduction de 100 euros. Il te suffit d’utiliser le code O4XPINJV pour l’acheter dans sa version mondiale avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 399 euros. La promotion sera active du 17 au 31 juillet, alors tu as le temps d’en profiter.

