L’iPhone 16 Pro Max aura une nouvelle et révolutionnaire caméra

Des fuites concernant les spécifications de l’appareil photo révolutionnaire de l’iPhone 16 Pro Max ont été divulguées.

L’iPhone 16 Pro Max aura un puissant système photographique

Alors que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont sur le point d’être présentés, les rumeurs ne cessent de circuler et nous révèlent des détails sur les futurs iPhone, en particulier sur les iPhone 16 Pro Max. On spécule que les iPhone 15 Pro Max seront dotés d’une caméra périscope capable d’un zoom optique jusqu’à x6, mais cela s’améliorera grandement avec les 16 Pro Max.

Selon le compte Digital Chat Station sur le réseau social chinois Weibo, l’iPhone 16 Pro Max serait doté d’un super ou ultra téléobjectif, en plus de cela, ces caméras auraient également une distance focale de plus de 300 mm, ce qui améliorerait considérablement le système photographique par rapport à la génération précédente qui, soit dit en passant, n’a pas encore été présentée.

L’iPhone 16 Pro Max serait l’un des rois de la photographie

Les iPhone 16 Pro Max auraient une grande différence par rapport aux autres iPhone. Les iPhone 15 n’ont pas encore été présentés, nous devons donc prendre comme référence les iPhone 14 Pro. Ces modèles ont une distance focale de 77 mm, donc la différence avec le 16 Pro Max serait très remarquable, car il aurait une distance focale de 300 mm.

Certaines améliorations apportées par cet nouvel appareil photo seraient principalement visibles dans les photos en mode portrait, qui seraient plus douces, ou lors de la capture de sports tels que la course automobile. Qui sait, peut-être que nous verrons un aperçu cette année, mais qui ne serait pas aussi performant que prévu en 2024, lorsque nous verrions ce système photographique dans toute sa splendeur.

Nous avons également des informations sur la taille du capteur de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro Max. Elle augmenterait de 12% pour atteindre 1/1,14 pouces, si nous la comparons avec l’iPhone 14 Pro Max, qui est celui que nous pouvons prendre comme référence, la taille de son capteur est de 1/1,28.

La mauvaise nouvelle est que ces améliorations ne seront disponibles que sur le modèle Pro Max en 2024. Cela ne devrait pas nous surprendre car c’est quelque chose de très courant chez Apple. Ils veulent toujours différencier les modèles d’une manière ou d’une autre et il semble que l’année prochaine cela se fera avec ce nouvel appareil photo. Quoi qu’il en soit, rappelons-nous que ce ne sont que des rumeurs, il se peut donc que nous ayons affaire à quelque chose qui ne se produira pas. Ou peut-être que si, on ne sait jamais.

Petit à petit, nous en apprenons plus sur les iPhone 16 Pro et Pro Max. En plus de cet éventuel nouvel appareil photo, nous avons récemment appris qu’ils n’auront pas non plus de boutons de volume physiques, qui pourraient être unifiés en un seul bouton fonctionnant par gestes ou pression.

