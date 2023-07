Samsung confirme de nouveaux pliables « plus minces et plus légers » pour l’Unpacked de la semaine prochaine

TM Roh, président de Samsung Mobile, a confirmé que ses nouveaux téléphones pliables seront « plus fins et plus légers » que ceux des générations précédentes.

Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 seront disponibles dans une large gamme de couleurs

Il ne reste qu’une semaine avant que Samsung organise son deuxième Galaxy Unpacked de l’année, un événement lors duquel le géant coréen lancera sur le marché sa nouvelle génération de téléphones pliables, composée des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, ses nouvelles montres intelligentes, les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic et ses nouvelles tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S9.

Au cours des dernières semaines, nous avons reçu différentes fuites concernant les nouveaux téléphones pliables de Samsung, qui ont révélé le design, les spécifications et même les prétendus prix officiels des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip 5 en Europe, et maintenant la propre société coréenne vient de confirmer que lors du Unpacked de la semaine prochaine, nous verrons de nouveaux modèles pliables « plus fins et plus légers » que leurs prédécesseurs.

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 arboreront un design plus élégant

Comme d’habitude avant un Galaxy Unpacked, TM Roh, président de la Division mobile de Samsung Electronics, a partagé un article sur le blog officiel de la marque dans lequel il confirme que le 26 juillet prochain, les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, les Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic et les Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra arriveront sur le marché.

En ce qui concerne les futurs modèles pliables de l’entreprise, Roh a confirmé que les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 bénéficieront d’une meilleure ergonomie et seront « plus fins et plus légers » que les générations précédentes.

« Nous avons relevé les normes pour l’ergonomie des téléphones pliables. Une différence de millimètre dans l’épaisseur d’un appareil peut ne pas sembler un grand changement, mais chaque gramme et millimètre dans un appareil pliable exige de grandes avancées en matière d’ingénierie. Cela requiert un artisanat passionné. Lorsque c’est bien fait, le bénéfice pour les utilisateurs est énorme. C’est pourquoi nous avons innové pour rendre nos derniers téléphones pliables plus fins et plus légers que nos générations précédentes ».

Ainsi, le président de Samsung Mobile confirme que les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 auront un nouveau design qui éliminera l' »espace entre les charnières » et réduira le poids par rapport à leurs prédécesseurs. En réalité, on s’attend à ce que le Samsung Galaxy Z Fold5 ne soit que légèrement plus lourd que le Galaxy S23 Ultra.

En ce qui concerne les Galaxy Watch6 et les Galaxy Tab S9, Roh a déclaré que ces nouveaux appareils « sont conçus avec le même esprit » et qu’ils « travaillent en harmonie ensemble dans un écosystème qui offre une puissante expérience connectée« .

