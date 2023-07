Nous savons déjà combien CoPilot coûtera, l’IA de Microsoft qui vous aidera avec vos documents Office

Microsoft Copilot et Bing Chat Enterprise ont déjà un prix : voici combien coûteront les nouveaux services d’IA de Microsoft.

Captures d’écran de Microsoft Copilot partagées par Microsoft

Il s’est écoulé un certain temps depuis que Microsoft a annoncé Copilot, son nouvel assistant basé sur l’intelligence artificielle, qui promettait d’aider les utilisateurs à utiliser les différents services de sa suite bureautique Microsoft 365, et qui finirait par atterrir sur Windows pour remplacer Cortana une fois pour toutes. Mais ce n’est que maintenant que la société basée à Redmond a confirmé le prix d’utilisation de ce service.

Dans son blog officiel, la société a révélé les prix que ses deux grandes nouveautés d’IA destinées aux professionnels annoncées au cours des derniers mois, Bing Chat Enterprise et Microsoft 365 Copilot.

Microsoft Copilot coûtera 30 dollars par mois par utilisateur

Microsoft sait que la grande majorité des clients qui souscriront à ces deux services seront des clients professionnels et des entreprises. C’est pourquoi le prix de Copilot et Bing Chat Enterprise sera un peu plus élevé que ce à quoi nous aurions pu nous attendre au départ.

Dans ce sens, il a été confirmé que Microsoft Copilot coûtera 30 dollars par mois par utilisateur, et sera disponible pour les clients de Microsoft 365 E53, E5, Business Standard et Business Premium. À ce prix s’ajoute le coût de l’abonnement à chacun des plans de Microsoft 365.

D’autre part, Bing Chat Enterprise se présente comme l’alternative pour les entreprises et les professionnels de Bing Chat. Dans ce cas, le service est inclus sans coût supplémentaire avec les abonnements à Microsoft 365 actuellement, mais à l’avenir, il aura un coût supplémentaire de 5 dollars par mois par utilisateur.

Contrairement à Bing Chat Enterprise, Microsoft Copilot n’est pas encore disponible, et la société n’a pas révélé de date estimée pour son lancement. Elle en a profité pour confirmer qu’elle réalise déjà des tests avec certaines entreprises et professionnels (600 au total) dans le monde entier.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :