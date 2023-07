Profitez tant que ça dure: 78 applications et jeux payants Android gratuitement ou à prix réduit pour une durée limitée

Profitez des offres hebdomadaires de la Play Store et obtenez gratuitement ou à prix réduit ces 78 applications et jeux Android payants.

Defense Zone 3 Ultra HD est l’un des jeux payants que vous pouvez obtenir gratuitement, mais seulement pendant quelques heures Comme nous le faisons chaque semaine depuis plusieurs mois, nous vous présentons aujourd’hui les meilleures offres de la Google Play Store, grâce auxquelles vous pourrez obtenir plus de soixante-dix applications et jeux Android payants gratuitement ou à prix réduit.

Cette fois-ci, nous avons sélectionné pour vous un total de 78 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou avec des réductions de plus de 50% dans la plupart des cas.

N’oubliez pas que toutes ces promotions ont une durée limitée et que toutes ces applications et jeux reviendront à leur prix initial dans quelques heures.

Applications payantes pour Android gratuites

– Boundo: comprobar API de apps | Gratuit 0,99 euros

– Awf Athlete 1: Watch face | Gratuit 0,99 euros

– Glass Neon – Icon Pack | Gratuit 1,09 euros

– WhatsArt – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Plax – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Win Circle – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Glass Black – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Next Icon Pack Pro | Gratuit 1,19 euros

– Color Lines – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Color Metal – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Win10 Flat – Icon Pack | Gratuit 1,29 euros

– Neo – Icon Pack | Gratuit 1,69 euros

– Glass HD – Icon Pack | Gratuit 1,79 euros

– Pixel Pie 3D – Icon Pack | Gratuit 2,19 euros

– Task Destroyer | Gratuit 2,29 euros

– Memorize: Learn Korean Words | Gratuit 5,99 euros

– bhyve Pro | Gratuit 10,99 euros

Applications payantes pour Android en promotion

– Geometría PRO | 0,99 euros 1,99

– ¿Quién utiliza mi WiFi(Pro) | 1,09 euros 2,29

– Medidor de señal WiFi Pro | 1,09 euros 2,29

– Millimeter Pro – screen ruler | 1,09 euros 5,49

– NT Calculadora – Amplia Calcul | 1,19 euros 2,79

– NT Convertidor – Convertidor d | 1,19 euros 3,29

– Countdown calendar | 2,09 euros 4,29

Jeux payants pour Android gratuits

– Neo Monsters | Gratuit 0,50 euros

– Verdad o reto Pro | Gratuit 0,50 euros

– Heroes Infinity Premium | Gratuit 0,59 euros

– Undead City: Survivor Premium | Gratuit 0,59 euros

– Monkey GO Happy | Gratuit 0,69 euros

– Empire Warriors – Offline Game | Gratuit 0,79 euros

– ExtremeJobsKnight’sManager VIP | Gratuit 0,79 euros

– Everybody’s RPG | Gratuit 0,89 euros

– Infinity Dungeon! | Gratuit 0,99 euros

– Infinity Dungeon 2! | Gratuit 0,99 euros

– Coin Princess! | Gratuit 0,99 euros

– Cooking Kawaii: cocina | Gratuit 0,99 euros

– DungeonMon! | Gratuit 0,99 euros

– WeaponWar! | Gratuit 0,99 euros

– Sky Wings VIP : Pixel Fighters | Gratuit 1,09 euros

– Infinite Launch | Gratuit 1,49 euros

– Hero Z | Gratuit 1,49 euros

– Pixel Blade M VIP | Gratuit 1,79 euros

– Spelling Book PRO | Gratuit 1,99 euros

– Word Tower PRO | Gratuit 1,99 euros

– Word Connect PRO | Gratuit 2,49 euros

– Math Games PRO 15-in-1 | Gratuit 2,49 euros

– Relleno De Palabras PRO | Gratuit 2,49 euros

– Spelling Right PRO | Gratuit 2,49 euros

– Christmas Games PRO 5-in-1 | Gratuit 2,49 euros

– Plurals Test & Practice PRO | Gratuit 2,49 euros

– My English Grammar Test PRO | Gratuit 2,49 euros

– Balloons Pop PRO | Gratuit 2,49 euros

– Articles Grammar Test PRO | Gratuit 2,49 euros

– Defense Zone 3 Ultra HD | Gratuit 2,69 euros

– Wonder Knights PV: Nonstop Act | Gratuit 3,49 euros

– Bricks Breaker Pro | Gratuit 4,49 euros

– Shadow Slayer: Ninja Warrior | Gratuit 4,59 euros

– Traffic Jam Cars Puzzle Legend | Gratuit 5,99 euros

Jeux payants pour Android en promotion