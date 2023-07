Apple échoue le premier jour de Leo Messi dans la Major League Soccer.

Il semble que les abonnés d’Apple TV et du MLS Season Pass devront manger Leo Messi à toutes les sauces, car Apple et Adidas, ainsi que l’argent des deux entreprises, ont largement contribué à l’arrivée du meilleur joueur de football de la planète à l’Inter Miami FC et dans la Major League Soccer nord-américaine.

Amener Messi et sa famille à Miami a coûté beaucoup d’argent, donc dans le catalogue complet d’Apple TV Plus, ils voudront certainement tirer le meilleur parti de la star de Rosario, Argentine, ce pour quoi ils devront sans aucun doute s’améliorer considérablement s’ils veulent accueillir le grand nombre de nouveaux abonnés.

En effet, comme nos collègues d’iMore nous l’ont dit, la diffusion en direct de la présentation de Messi en tant que joueur de l’Inter Miami FC a été un vrai désastre de bugs, de problèmes de son, de coupures de la plateforme Apple TV et de problèmes supplémentaires, et cela même si la star du ballon n’a pas encore commencé à le frapper.

Il est vrai que tout n’était pas de la faute d’Apple, car le climat à Fort Lauderdale n’a pas été très favorable pour un événement qui avait été fixé initialement à 18h30, mais qui a dû être retardé de quelques heures en raison des fortes pluies accompagnées d’activité électrique qui frappaient la ville de Floride.

Finalement, Messi est arrivé sur Apple TV mais avec des problèmes, car la diffusion exclusive était truffée de problèmes techniques et d’une couverture irrégulière tant au niveau de l’image que du son, ce dont les multiples utilisateurs abonnés au service de streaming d’Apple se sont amèrement plaints sur les réseaux sociaux.

Pour illustrer cela, voici quelques exemples de tweets:

Kind of shocking how terrible that Apple TV presentation for Messi was. This ceremony was a HUGE opportunity for them to show their platform and their service (biggest they’ve ever had) and it was weird camera angles, no video feeds during montages, and bad translation audio.

— Cameron Keller (@CameronBKeller) 17 juillet 2023