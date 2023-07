Grande baisse de prix pour ce puissant robot aspirateur compatible avec Alexa et Google Home

Le robot Ultenic est l’un des meilleurs en termes de puissance, d’efficacité énergétique et de fonctionnalités disponibles.

Ce robot aspirateur Ultenic a une puissance suffisante pour éliminer efficacement les poils et la poussière des tapis du salon.

Avez-vous un robot aspirateur à la maison ? Cet petit appareil électroménager est devenu un élément essentiel dans les foyers de nos jours, car il nous aide beaucoup dans le nettoyage du sol. Aujourd’hui, nous avons trouvé le robot aspirateur Ultenic D5s Pro à 185 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 35 euros.

Cependant, vous pouvez également obtenir ce robot sur AliExpress pour 163 euros avec le code du vendeur L5N748YMSL33, ou pour 169,99 euros sur le site officiel d’Ultenic. Les trois offres sont bonnes et valables uniquement aujourd’hui. Dépêchez-vous et obtenez l’un des meilleurs robots aspirateurs du moment avec une grande réduction.

Ultenic D5s Pro

Achetez une excellente option de nettoyage intelligent avec une réduction

Malgré le fait que Xiaomi propose de bons produits de nettoyage, la marque Ultenic en propose également, et ils sont de très bonne qualité. Ce robot D5s Pro fait partie des plus puissants dans la gamme des robots aspirateurs abordables, avec un moteur d’aspiration allant jusqu’à 3000 PA. Cela lui permet de retirer les poils d’animaux, les peaux mortes, la poussière ainsi que les céréales et les grains de café.

Sa batterie de 2600 mAh peut offrir une autonomie de nettoyage jusqu’à 120 minutes, autrement dit, il peut cartographier et aspirer une zone d’environ 180 mètres carrés avec une seule charge. Si le robot constate que sa batterie est inférieure à 20% pendant le nettoyage, il retournera automatiquement à sa base de chargement. Une fois qu’il aura atteint 80% de charge, il terminera le reste du nettoyage.

Et vous pourrez non seulement aspirer le sol et les tapis de la maison, car cet Ultenic D5s Pro a également une fonction serpillière. Vous pouvez attacher le réservoir d’eau facilement en dessous du robot, ainsi qu’une serpillière fixée avec du velcro qui servira également de serpillière. Vous pouvez ajuster le niveau d’eau imbibé par la serpillière pendant le nettoyage. De cette manière, vous pourrez aspirer et nettoyer le sol en même temps, le laissant impeccable. J’utilise cette fonction principalement sur le parquet pour qu’il reste brillant plus longtemps.

Et le meilleur de tout, si vous avez un haut-parleur Echo ou Google Nest à la maison, vous pourrez contrôler votre robot aspirateur Ultenic à la voix. Vous pouvez l’ajouter aux applications Amazon Alexa ou Google Home, en tant que partie de votre maison intelligente, programmer son fonctionnement et sa puissance d’aspiration. Vous pouvez également l’utiliser uniquement avec l’application Ultenic ou utiliser la télécommande incluse si vous n’avez pas de WiFi à proximité du robot.

Ultenic D5s Pro

Enfin, un aspect que j’apprécie chez ce robot aspirateur est le faible bruit qu’il émet pendant l’aspiration. Il atteint 55 dB de bruit en mode ECO, ce qui me permettrait de m’endormir facilement. La capacité du réservoir à poussière est de 500 ml, il se charge complètement en environ 2 heures et demie et mesure 7,3 cm de hauteur, idéal pour se glisser sous la plupart des canapés et meubles.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :