Les caractéristiques du OnePlus 12 ont été révélées : il aura la plus grande batterie de toute la gamme haut de gamme

Parece que OnePlus va a ser muy convincente con su próximo tope de gama.

Según filtraciones, este sería el reconocible diseño del esperado OnePlus 12.

Todavía deberían faltar algunos meses para conocer al OnePlus 12, y sin embargo el próximo tope de gama del fabricante del ‘never settle’ lleva ya filtrándonos detalles importantes desde hace semanas, e incluso dejándonos ver quizás demasiado pronto algunos renders de alta calidad que nos anticipan un diseño conocido pero mucho más refinado, siguiendo la estela de Samsung en la búsqueda del smartphone perfecto pero sin revoluciones.

En tout cas, il reste encore quelques mois avant de connaître le OnePlus 12, et pourtant le prochain flagship du fabricant du slogan ‘never settle’ nous divulgue déjà des détails importants depuis des semaines, et nous laisse même apercevoir peut-être un peu trop tôt quelques rendus de haute qualité qui nous donnent un avant-goût d’un design connu mais beaucoup plus raffiné, suivant la voie de Samsung dans sa quête du smartphone parfait sans révolutions.

Cependant, de nombreuses choses restaient à découvrir, ce que The Verge nous a maintenant révélé. En effet, nos collègues américains ont publié ce qui devraient être les spécifications d’un flagship sans compromis, laissant peu de place au hasard pour devenir un téléphone complet (pas seulement en termes de son module photo) et qui, de plus, d’après les attentes, aura amélioré pratiquement tous les domaines où les utilisateurs avaient demandé des améliorations.

Vous constaterez maintenant qu’il s’agit effectivement d’un développement progressif et non d’une base complètement nouvelle, qui évoluera à partir de l’actuel OnePlus 11 5G en incluant une batterie plus grande qui nous apportera la charge rapide sans fil, ainsi que des améliorations dans le domaine de la photographie et une mise à jour de la puce électronique qui reste à confirmer.

En effet, certains médias affirment que OnePlus pourrait directement lancer le Snapdragon 8 Gen3 de Qualcomm d’ici la fin de l’année 2023 ou début 2024, mais il est plus probable que le fabricant de Shenzhen opte pour le Snapdragon 8+ Gen2 afin de ne pas trop retarder la sortie. Cela devra bien sûr être confirmé.

OnePlus 12, galería de renders filtrados

Quoi qu’il en soit, les principales nouveautés annoncées seront une amélioration des capteurs comprenant un appareil photo frontal de 32 mégapixels, ainsi qu’une lentille ultra grand-angle avec un capteur de 50 mégapixels et un téléobjectif télescopique avec un capteur de 64 mégapixels, en plus du principal Sony IMX890 de 50 mégapixels.

Nous n’allons pas nous attarder davantage car nous savons pourquoi vous êtes ici, c’est-à-dire pour connaître tout ce que nous réserve le prochain OnePlus 12… Voici donc les spécifications révélées complètes !

OnePlus 12, características técnicas : Écran: AMOLED de 6,7 pouces avec résolution QHD+ 1.440p et taux de rafraîchissement LTPO 120 Hz. Puce : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen2 ou Snapdragon 8 Gen3 Mémoire RAM : 16 Go (LPDDR5x) Stockage : 256 Go (UFS 4.0), non extensible Batterie : 5 400 mAh, charge rapide 100W et charge sans fil 50W Caméra frontale de 32 MP Caméras arrière de 50 MP (grand-angle), 50 MP (ultra grand-angle) et 64 MP (téléobjectif périscopique) Autre: Slide Alert (notification de glissement)

