Tous les ventilateurs officiels de Xiaomi disponibles à l’achat dès maintenant

Faites-vous plaisir avec un ventilateur de qualité sans dépenser trop : la meilleure combinaison qualité-fraîcheur est ici.

De 79 à 139 euros : voici tous les ventilateurs Xiaomi que vous pouvez acheter dès maintenant.

En ces temps où le mercure monte et où le porte-monnaie se serre, la meilleure chose à faire est d’examiner la large gamme de ventilateurs proposée par Xiaomi. Nous trouvons en particulier jusqu’à 4 modèles que la marque vend officiellement dans notre pays, tous avec des prix allant de 79 à 139 euros.

Ils constituent tous un excellent achat pour cet été, nous allons donc vous détailler les caractéristiques de chacun d’entre eux afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Si l’un d’entre eux vous intéresse, nous avons inclus des liens vers la boutique officielle de Xiaomi sur AliExpress France, où vous pourrez les acheter en toute sécurité. Cela indique qu’il s’agit exactement de la même chose qu’acheter dans un store physique Xiaomi : vous bénéficierez de la livraison gratuite depuis la France, d’une garantie officielle de trois ans, d’un support après-vente, de retours sans frais… Vous n’aurez aucun problème.

Par ailleurs, jetez un bon coup d’œil à cette sélection car en ce moment, tous ces modèles se vendent comme des petits pains, ce qui est normal si l’on considère la chaleur que nous traversons et la façon dont Xiaomi a parfaitement résolu la question des ventilateurs. Alors, passons à la sélection !

Rafraîchissez-vous au meilleur prix avec Xiaomi

Mi Smart Standing Fan 2 Lite. Tout d’abord, nous avons le Mi Smart Standing Fan 2 Lite, qui est le modèle le plus abordable de notre liste. Son principal atout, en plus de son PVP de 79,99 euros, est qu’il peut être utilisé comme un ventilateur sur pied ou sur une table, et est également compatible avec des assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant. Autrement dit, vous pouvez le contrôler avec votre voix. Il a une portée de jusqu’à 12 mètres et un angle de ventilation de 90 degrés, et vous pouvez configurer son fonctionnement via l’application Mi Home.

Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Mi Smart Standing Fan 2. D’autre part, si vous dépensez 20 petits euros de plus, vous pouvez accéder au modèle standard de la série, le Mi Smart Standing Fan 2, qui améliore la puissance et la portée de la version Lite. Cela indique qu’il peut déplacer l’air sur une distance de jusqu’à 14 mètres et peut fonctionner avec 100 niveaux de puissance entièrement réglables. Par ailleurs, il est tout aussi silencieux, dispose du même mécanisme pour ajuster la hauteur, du contrôle vocal… C’est l’un des meilleurs choix pour son prix.

Mi Smart Standing Fan 2

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro. Enfin, allons vers le modèle le plus avancé de la série, qui justifie le Pro dans son nom. Son principal attrait, en plus de sa puissance améliorée et de son moteur sans balais, est qu’il peut fonctionner sans câbles, ce qui en réalité un achat idéal si vous recherchez un ventilateur minimaliste à déplacer. Vérifiez toutes ses spécifications car cet été (et les suivants), vous pourrez en tirer beaucoup de profit.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro

Xiaomi Smart Tower Fan. Très similaire au récent Xiaomi Mijia Smart Fan, qui est uniquement vendu en Chine, ce ventilateur sur pied de Xiaomi est l’un des modèles haut de gamme de la marque. Il a une évaluation proche de la perfection et est capable de produire une brise douce et rafraîchissante de manière constante, contrôlée bien sûr depuis notre téléphone portable. Grâce à sa grille spéciale, c’est un modèle adapté aux foyers avec des enfants et des animaux de compagnie, avec en plus une consommation réduite qui le rend très pratique.

Xiaomi Smart Tower Fan

