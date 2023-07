Les utilisateurs d’Apple Card Savings obtiennent un crédit de bienveillance de 100 $ après des retards de transfert ; l’accord de dépôt clarifié avec de nouveaux détails

Le mois dernier, le Wall Street Journal a rapporté que certains utilisateurs du compte d’épargne Apple Card étaient confrontés à des retards de plusieurs semaines lorsqu’ils essayaient de transférer de l’argent d’un compte d’épargne Apple vers un compte bancaire externe.

Apparemment en réponse à ces plaintes, Apple offre un crédit de 100 $ aux utilisateurs concernés. Elle a également apporté deux modifications aux petits caractères du compte d’épargne Apple Card pour clarifier les choses…

Le compte d’épargne Apple Card a été lancé en avril, donnant aux utilisateurs d’Apple Card la possibilité d’ouvrir un compte d’épargne à rendement élevé dédié pour gagner 4,15 % sur leur argent. Bien que le compte d’épargne Apple Card ait connu un bon départ, le rapport du Wall Street Journal en juin a mis en évidence quelques problèmes de croissance majeurs.

Le rapport expliquait que certains clients avaient connu des retards de plusieurs semaines en essayant de transférer des fonds de leur compte d’épargne Apple vers une autre banque. Certains ont même raconté avoir reçu des instructions différentes sur la manière d’effectuer les transferts, selon la banque externe concernée. Dans certains cas, l’argent semblait avoir disparu pendant la transition, le solde devenant mystérieusement inaccessible tant dans le compte d’épargne que dans le compte bancaire de destination.

Actuellement, Apple a envoyé un courriel à au moins certains des utilisateurs du compte d’épargne Apple Card concernés par ces retards pour leur proposer un crédit de 100 $ en « geste commercial ». Dans un courriel adressé à ces utilisateurs, Apple a déclaré :

« La demande de retrait que vous avez effectuée pour votre compte d’épargne en mai ne correspondait pas à nos normes. Merci de votre patience pendant que nous avons effectué nos évaluations internes. Nous vous créditons exceptionnellement un montant de 100 $ sur votre compte d’épargne à titre de geste commercial. Vous verrez ce dépôt dans le portefeuille sous l’appellation « Ajustement-crédit ». »

Apple et Goldman Sachs ont également mis à jour l’accord de dépôt du compte d’épargne Apple Card. Tout d’abord, les entreprises ont ajouté une nouvelle clarification selon laquelle les transferts ACH prennent jusqu’à trois jours ouvrables pour être traités. Auparavant, l’accord ne comportait aucun détail sur les délais de traitement.

Notez toutefois que le délai de traitement ne se réfère pas au temps nécessaire pour que l’argent soit transféré sur le compte externe. Il fait référence au temps nécessaire à Goldman Sachs pour traiter et approuver le transfert, moment où le transfert réel des fonds a lieu.

« Les instructions de transfert ACH doivent être reçues avant 21h30, heure de l’Est, un jour ouvrable, sinon l’instruction sera considérée comme reçue le jour ouvrable suivant. Nous pouvons traiter les instructions de transfert ACH dans l’ordre que nous déterminons, à notre discrétion. Il faut généralement jusqu’à 3 jours ouvrables pour traiter un transfert. »

Enfin, Goldman Sachs modifie également la façon dont il calcule les soldes maximums des comptes d’épargne Apple Card.

Avant :

« Le solde maximum de votre compte est de 250 000 $. Nous inclurons tous les fonds déposés sur votre compte, mais pas les intérêts ou les récompenses quotidiennes que vous avez gagnés, pour déterminer la limite de solde maximum. Nous pouvons rejeter et renvoyer tout transfert de fonds si votre compte dépasse la limite de dépôt maximum. Vous nous autorisez à renvoyer tout montant qui dépasse la limite de solde maximum par chèque. »

Après :

« La limite de solde maximum pour votre compte est de 250 000 $, basée sur votre solde actuel (y compris les intérêts et les dépôts de récompenses quotidiennes). Nous pouvons rejeter et renvoyer tout nouveau dépôt (autre que les intérêts et les dépôts de récompenses quotidiennes) si votre solde actuel dépasse, ou si ce dépôt fait dépasser votre solde actuel, la limite de solde maximum. Vous nous autorisez à renvoyer tout montant qui dépasse la limite de solde maximum par chèque. »

En fin de compte, il est clair que le compte d’épargne Apple Card a connu plusieurs problèmes de croissance depuis son lancement en avril. Le contexte important ici est que Goldman Sachs envisage simultanément de se retirer de son partenariat avec Apple et de potentiellement transférer l’accord à American Express.

Merci, Tyler !

