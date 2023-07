La révolution de Roborock est ce nouveau Q Revo, le premier robot avec balai rotatif.

Il est déjà disponible en France, il inclut tout en série pour le meilleur nettoyage automatisé du marché… et il ne coûte que 849 euros !

Le nouveau Roborock Q Revo en pleine action, s’approchant de sa nouvelle station RockDock.

Lorsque nous avons testé le Roborock S7 MaxV Ultra, nous nous demandions déjà où Roborock pourrait améliorer un appareil qui était presque parfait, mais il est vrai que le fabricant chinois ne cesse de nous promettre « un nouveau niveau de propreté » et de répondre aux attentes à chaque itération qu’il présente chaque année, et qui se classe effectivement parmi les meilleurs concurrents du marché.

La prochaine étape de Roborock est déjà là et commence par attaquer non pas le segment le plus haut de gamme, chose étrange, mais le milieu de gamme afin de démocratiser le nettoyage complet sans surveillance et automatisé de toute l’industrie, car ce nouveau et innovant Roborock Q Revo qui vient d’arriver en France dispose du premier système de nettoyage avec serpillères rotatives que nous n’avons jamais vu sur un robot aspirateur.

Mais ce n’est pas tout, car ce fabricant déjà présent dans plus de 40 pays à travers le monde a également conçu une nouvelle et exclusive station RockDock polyvalente, qui est cette fois incluse en série avec le Roborock Q Revo pour faciliter une expérience d’installation, d’utilisation et d’entretien plus conviviale, avec un design épuré et fonctionnel qui ne détonnera pas mais qui, en effet, occupera un peu d’espace dans nos maisons.

Roborock Q Revo, toutes les informations

Roborock Q Revo, aspirateur robot lave-sol avec base RockDock

Un équipement technologique sans pareil dans cette gamme de prix

Il est vrai que nous connaissons déjà les robots de Roborock et nous savons que leur travail semble presque magique, et c’est parce que le système de navigation du fabricant chinois est probablement le meilleur de toute l’industrie.

Cependant, Roborock va plus loin avec sa nouvelle technologie Reactive Tech, permettant à l’appareil de détecter et d’éviter efficacement les obstacles malgré l’absence de caméras intégrées. Non seulement cela, mais ses capteurs lui permettent de détecter la surface à nettoyer, de régler automatiquement la puissance d’aspiration maximale pour les tapis ou les moquettes et même de soulever les serpillères pour ne pas mouiller ou endommager les textiles.

Il ne s’emmêlera dans rien et ne dispersera pas d’objets ou de saleté dans le reste de la maison, mais il évitera diligemment tout ce qui se trouve sur son chemin, tandis que sa puissance d’aspiration de 5 500 Pa et ses brosses en caoutchouc emmèneront toutes les ordures dans son réservoir.

Quoi qu’il en soit, la grande nouveauté technique de ce Roborock Q Revo réside précisément dans son nouveau système de nettoyage, qui évolue de la vibration sonique de la serpillère vers cette nouvelle implémentation innovante de deux serpillères rotatives qui, d’un côté, dirigeront les déchets vers la brosse principale, tandis que de l’autre, elles se chargeront de frotter à 200 rotations par minute pour éliminer toute la saleté en un seul passage.

Il sera bien sûr également compatible avec l’application Roborock et toutes ses fonctionnalités, car il sera capable de cartographier son environnement en 3D rapidement pour nous permettre de personnaliser le nettoyage à domicile, de créer des zones interdites, de stocker jusqu’à 4 cartes avec auto-détection ou de programmer des nettoyages sans difficultés majeures. Tout cela avec une connectivité maximale, contrôle à distance et notifications de maintenance pour que rien ne nous échappe.

Roborock Q Revo, galerie de photos

La nouvelle station RockDock veut dominer le marché

Une autre des nouveautés importantes se trouve dans la deuxième version de la station multifonction RockDock, qui passe d’un design plus large à un design plus étiré et vertical qui occupe un peu moins d’espace mais qui reste néanmoins gigantesque, ce que l’on pardonne car elle maintient et améliore les fonctionnalités importantes que nous connaissions déjà.

En réalité, cette station de chargement pourra précisément recharger les batteries du Roborock Q Revo, mais en plus elle remplira le réservoir d’eau propre et videra les réservoirs de saleté, en plus de nettoyer les serpillères en stockant l’eau sale dans un réservoir séparé, nous permettant ainsi d’oublier le nettoyage pendant plusieurs jours ou semaines selon la maison à nettoyer.

Ce n’est pas tout, car cette nouvelle RockDock comprend également un système de séchage qui évite les odeurs et maintient la serpillère propre et en parfait état pour les prochaines sessions.

Roborock ne cesse de vouloir nous faire oublier le robot de nettoyage pendant encore plus longtemps.

Roborock Q Revo, prix et disponibilité

Le nouvel aspirateur intelligent révolutionnaire de Roborock est déjà disponible sur le marché français, où nous pouvons le choisir en deux couleurs, blanc ou noir, qui s’appliquent aussi bien au robot de nettoyage qu’à sa station multifonction RockDock.

Il inclut tout en série pour que l’utilisateur n’ait rien à faire et pour renforcer le slogan « le plaisir de la simplicité », car il veut être le robot qui démocratise le nettoyage automatisé le plus complet et le plus fiable de l’industrie.

Peut-être est-ce pour cela et malgré les innovations uniques, Roborock a voulu contenir le prix en le fixant à 849 euros, ce qui est très attractif compte tenu de l’équipement et des possibilités offerts.

Roborock Q Revo, aspirateur robot lave-sol avec base RockDock

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :