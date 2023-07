À moitié prix : ce SSD de 1 To et d’une vitesse de 6600 Mbps est moins cher que jamais.

Si vous voulez accélérer votre PC ou bénéficier d’un stockage supplémentaire à grande vitesse, cette option est la plus abordable du marché.

Le SSD Crucial est l’une des recommandations les plus populaires du moment en raison de sa vitesse et de sa durabilité.

Si vous avez besoin d’un nouveau disque pour votre PC ou votre ordinateur portable pour accélérer le système et les programmes, ce disque est ce que vous recherchez. Si votre disque dur (HDD) est vieux et a besoin d’être remplacé, ce SSD Crucial est l’une des meilleures options disponibles. Aujourd’hui, le SSD M.2 Crucial P5 Plus de 1 To est en solde à 53% de réduction, ce qui fait que son prix final est de seulement 145,99 67,99 euros sur Amazon.

C’est l’un des meilleurs disques SSD de type M.2 que vous pouvez acheter actuellement. Non seulement il a une capacité de 1 To, mais Crucial fabrique des mémoires pour ordinateurs de haut niveau depuis toujours. Et dans ce modèle, nous avons l’exemple clair d’une des mémoires les plus rapides à ce jour.

Crucial P5 Plus (1 To)

Achetez un SSD ultra-rapide à moitié prix

Un disque SSD peut être utilisé de différentes manières. Tout d’abord, étant donné sa rapidité, il est idéal pour l’utiliser comme disque principal pour installer le système d’exploitation, que ce soit Windows ou Linux. Le démarrage et les applications du système se chargeront à la vitesse de la lumière. Avec ce modèle, nous avons l’un des SSD les plus rapides, avec des vitesses d’écriture allant jusqu’à 5 000 Mbps et de lecture allant jusqu’à 6 600 Mbps. Actuellement, très peu de modèles, et beaucoup plus chers, dépassent ces chiffres.

Vous pouvez également utiliser le disque SSD comme mémoire externe. C’est un moyen très efficace, durable et rapide de stocker de gros fichiers tels que des vidéos, des albums photo de vacances ou d’autres fichiers volumineux en toute sécurité, et de les déplacer facilement d’un PC à un autre. De plus, un disque SSD de type M.2 est très léger et prend très peu de place. Je vous recommande d’acheter un boîtier pour en faire un SSD externe, le meilleur pour moi étant le ASUS ROG Atrix Arion.

Pour installer ce type de disque SSD, c’est très simple. Il vous suffit de trouver le slot qui spécifie M.2 SSD sur la carte mère de votre PC ou de votre ordinateur portable et de l’ancrer solidement là-bas. Dans les ordinateurs portables les plus minces, vous constaterez que la mémoire interne est de ce type, il suffirait donc de la remplacer par une nouvelle. Mais assurez-vous de fai

re une sauvegarde préalable des fichiers importants sur un disque externe.

Vous pouvez également l’utiliser comme mémoire auxiliaire, soit comme disque SSD externe avec le boîtier approprié, soit comme disque interne secondaire. Si votre système d’exploitation est déjà installé sur un SSD, avoir un SSD pour le reste des programmes est une autre bonne idée, car cela accélérera considérablement leur utilisation, leur chargement et leur écriture.

Crucial P5 Plus (1 To)

L’offre d’Amazon est la meilleure que vous verrez aujourd’hui, car dans d’autres stores, ce SSD coûte bien plus cher. Par exemple, chez MediaMarkt, il est vendu 94,99 euros. Une alternative moins chère au SSD Crucial pourrait être le Samsung 970 EVO Plus de 1 To, qui coûte 53 euros chez PcComponentes, mais dont la vitesse est réduite de moitié.

