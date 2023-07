L’application Empirical Health transforme l’Apple Watch en « moniteur de santé » avec accès aux médecins

Après avoir lancé son Empirical Sleep Tracker en 2022, Empirical Health a lancé sa nouvelle application et son nouveau service conçus pour fournir des « soins primaires proactifs » spécifiquement pour les utilisateurs de l’Apple Watch. L’idée est d’utiliser toutes les précieuses données de l’Apple Watch comme un « moniteur de santé complet » avec un accès transparent à des rendez-vous médicaux virtuels, à des plans de santé personnalisés exploitables et suivis, et bien plus encore.

Brandon Ballinger, cofondateur d’Empirical Health, souligne que l’Apple Watch mesure chaque jour plus de 650 données de santé, mais que moins de 1 % des médecins utilisent ces informations pour soigner leurs patients.

Empirical Health pour iPhone et Apple Watch est conçu pour utiliser toutes les données de santé utiles, l’IA et les soins virtuels, ainsi qu’un modèle commercial basé sur la valeur, afin de fournir une « médecine de conciergerie à l’échelle ».

Empirical Health comprend non seulement l’application destinée aux consommateurs, mais aussi un cabinet médical entièrement agréé, enregistré et assuré, doté d’un « logiciel de DME basé sur l’IA pour aider nos médecins internes à passer au crible toutes ces données de santé ».

Voici les quatre principales caractéristiques d’Empirical Health :

Aujourd’hui : Aujourd’hui résume toutes les informations des capteurs de santé de votre Apple Watch en un seul endroit : fréquence cardiaque, notifications d’électrocardiogramme et de rythme cardiaque irrégulier, pas et activité, saturation en oxygène, fréquence cardiaque au repos, récupération de la fréquence cardiaque, et bien plus encore. Vous pouvez définir des plages d’objectifs personnalisés pour des mesures telles que la fréquence cardiaque, afin de savoir si vous êtes sur la bonne voie et en bonne santé aujourd’hui.

: Aujourd’hui résume toutes les informations des capteurs de santé de votre Apple Watch en un seul endroit : fréquence cardiaque, notifications d’électrocardiogramme et de rythme cardiaque irrégulier, pas et activité, saturation en oxygène, fréquence cardiaque au repos, récupération de la fréquence cardiaque, et bien plus encore. Vous pouvez définir des plages d’objectifs personnalisés pour des mesures telles que la fréquence cardiaque, afin de savoir si vous êtes sur la bonne voie et en bonne santé aujourd’hui. Doctor Chat : Le « Doctor Chat » vous permet de parler avec un médecin pour obtenir un diagnostic et un plan de traitement personnalisé. Tout le monde peut utiliser l’application Empirical Health, mais le dialogue avec un médecin n’est actuellement disponible que dans certains États américains (d’autres États seront bientôt ajoutés) et il s’agit d’un abonnement payant. Nous sommes entièrement agréés, enregistrés et assurés et nous acceptons la plupart des principaux régimes d’assurance maladie aux États-Unis.

: Le « Doctor Chat » vous permet de parler avec un médecin pour obtenir un diagnostic et un plan de traitement personnalisé. Tout le monde peut utiliser l’application Empirical Health, mais le dialogue avec un médecin n’est actuellement disponible que dans certains États américains (d’autres États seront bientôt ajoutés) et il s’agit d’un abonnement payant. Nous sommes entièrement agréés, enregistrés et assurés et nous acceptons la plupart des principaux régimes d’assurance maladie aux États-Unis. Objectifs : Les objectifs sont un peu comme les anneaux d’activité, mais ils sont personnalisés en fonction de vos propres objectifs de santé. Par exemple, les personnes souffrant de POTS peuvent suivre leur consommation de sel, d’eau, de médicaments et d’exercices en position allongée. Vous pouvez configurer des jours de repos personnalisés. Nous avons des programmes avec des objectifs pour la santé cardiaque, la santé du sommeil, l’exercice général et la forme physique, et le POTS.

: Les objectifs sont un peu comme les anneaux d’activité, mais ils sont personnalisés en fonction de vos propres objectifs de santé. Par exemple, les personnes souffrant de POTS peuvent suivre leur consommation de sel, d’eau, de médicaments et d’exercices en position allongée. Vous pouvez configurer des jours de repos personnalisés. Nous avons des programmes avec des objectifs pour la santé cardiaque, la santé du sommeil, l’exercice général et la forme physique, et le POTS. Apprenez: Learn est notre bibliothèque gratuite d’articles sur la façon d’interpréter les données de votre Apple Watch et de gérer les conditions médicales. Nous avons des articles sur les stades du sommeil (sommeil paradoxal/profond/cœur du sommeil), le syndrome de stress post-traumatique, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), et bien plus encore. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Demandez un article et l’un de nos data scientists ou médecins envisagera de le rédiger ensuite !

Alors qu’Empirical Health met en avant son application et son Apple Watch pour offrir une approche globale de la santé aux soins primaires, il a également été construit avec certains programmes spécialisés pour aider avec :

Apnée du sommeil : L’apnée du sommeil est souvent sous-diagnostiquée, et les données sur les stades du sommeil (par exemple, l’absence de sommeil paradoxal) sont souvent un signe d’alerte précoce. Si un patient présente des symptômes d’apnée du sommeil, nous pouvons prescrire un test de sommeil à domicile homologué par la FDA pour confirmer le diagnostic, puis prescrire une PPC ou d’autres traitements si cela s’avère nécessaire d’un point de vue médical.

: L’apnée du sommeil est souvent sous-diagnostiquée, et les données sur les stades du sommeil (par exemple, l’absence de sommeil paradoxal) sont souvent un signe d’alerte précoce. Si un patient présente des symptômes d’apnée du sommeil, nous pouvons prescrire un test de sommeil à domicile homologué par la FDA pour confirmer le diagnostic, puis prescrire une PPC ou d’autres traitements si cela s’avère nécessaire d’un point de vue médical. Santé cardiaque préventive : Nous combinons les notifications de rythme irrégulier et les ECG de l’Apple Watch avec les tests de laboratoire conventionnels (par exemple, le cholestérol et la tension artérielle) pour évaluer de manière plus complète la santé cardiaque et élaborer un plan de traitement personnalisé.

: Nous combinons les notifications de rythme irrégulier et les ECG de l’Apple Watch avec les tests de laboratoire conventionnels (par exemple, le cholestérol et la tension artérielle) pour évaluer de manière plus complète la santé cardiaque et élaborer un plan de traitement personnalisé. Long COVID / POTS: Nous utilisons le capteur de fréquence cardiaque et les séances d’entraînement de l’Apple Watch, ainsi que les données rapportées par le patient sur le sel/l’eau/les médicaments, pour suivre l’efficacité d’un traitement complet du syndrome de stress post-traumatique. Le patient dispose d’une interface qui ressemble un peu à une version des anneaux d’activité personnalisés en fonction de son plan de traitement (par exemple, des anneaux pour les médicaments, l’apport en sel, l’eau et l’exercice).

Au lancement, les plans médicaux d’Empirical Health sont disponibles à partir de 9 $/mois ou 84 $/an pour les clients de Californie, de Floride, d’Hawaï et du Texas, et d’autres États seront bientôt lancés.

Cependant, l’application sans soins médicaux est disponible en téléchargement gratuit pour tout le monde sur l’App Store.

Empirical Health a été cofondé et créé, avec l’ingénieur Brandon Ballinger, par Raquel Rodriguez, médecin, qui a exercé à Kaiser et enseigné à l’université de San Francisco.

Pour en savoir plus sur Empirical Health et sa mission de soins primaires proactifs, consultez son site web.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :