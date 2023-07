Si vous voulez éviter des problèmes avec votre friteuse à air Xiaomi, faites attention à ne pas y mettre l’une de ces quatre choses

L’utilisation des friteuses à air s’est beaucoup répandue ces dernières années. Xiaomi est l’une des nombreuses marques qui ont contribué à cela grâce à des modèles tels que son célèbre Xiaomi Mi Smart Air Fryer, un produit qui a connu un grand succès de vente et que de nombreux utilisateurs choisissent encore aujourd’hui pour l’installer dans leur cuisine.

Cependant, chaque fois que nous utilisons ce type de gadgets, nous devons prendre en compte les différents risques qui peuvent survenir pendant leur utilisation. Dans cet article, nous allons vous expliquer quels sont les quatre aliments ou récipients que vous devez éviter lorsque vous utilisez cet appareil, car vous pourriez l’endommager si vous ne l’utilisez pas correctement.

L’humidité est l’ennemi principal de votre friteuse à air

Sans aucun doute, les aliments que nous devons toujours éviter de mettre dans notre friteuse à air sont tous ceux qui sont liquides. Par conséquent, nous devons considérer comme totalement interdits certains plats tels que les soupes, les crèmes, les ragoûts ou tout autre aliment qui nécessite de l’eau pour être correctement cuit.

Si vous le faites, en plus de ne pas obtenir une cuisson correcte de l’aliment que vous mettez dans la friteuse, il est très probable que celle-ci cesse de fonctionner, car l’humidité générée par ce type de cuisson est très néfaste pour le bon fonctionnement de ce produit.

Cependant, vous devez garder à l’esprit que cela n’indique pas que vous ne pouvez pas ajouter un peu d’huile à l’aliment et même mariner vos poissons ou viandes pour les rendre plus savoureux. Si vous vous inquiétez de cela, vous pouvez être tranquille car vous pourrez le faire sans problème et tout fonctionnera correctement une fois que vous aurez fini de cuisiner.

Le papier aluminium, mieux vaut l’éviter

Un autre des ennemis les plus courants de ce type d’appareils est le populaire papier aluminium. Nous savons déjà que son utilisation est totalement interdite dans d’autres gadgets comme le micro-ondes, et de même, il n’est pas du tout recommandé de le placer à l’intérieur de notre friteuse à air.

Cela ne va pas endommager l’appareil, mais son utilisation peut nuire à la circulation correcte de l’air à l’intérieur du récipient et provoquer une cuisson inadéquate des aliments. Par conséquent, il est recommandé d’éviter ce type d’ustensiles, surtout pour obtenir le résultat souhaité dans notre nourriture.

Peut-on utiliser du fromage fondu ?

Soyons très clairs : si vous mettez du fromage sur le dessus de votre plat pour qu’il fonde pendant la cuisson dans la friteuse à air, vous n’aurez absolument aucun problème. En réalité, son utilisation est tout à fait recommandée, car elle apportera une saveur très intéressante à vos recettes préférées.

Cependant, nous devons également prendre en compte que le fromage fondu peut poser un problème lors de la cuisson, en particulier si nous l’utilisons dans des aliments panés classiques. Il peut déborder et causer un gâchis qui vous prendra plusieurs minutes à nettoyer, alors assurez-vous que tous les aliments sont bien compacts pour éviter ce genre de problèmes.

Essayez d’éviter les accessoires qui pourraient endommager la couche antiadhésive

Aluminium, verre, terre cuite ou silicone. Ce ne sont là que quelques exemples des matériaux que certains accessoires peuvent avoir et qui peuvent être introduits dans une friteuse à air, mais vous devez faire très attention lors de leur utilisation, surtout aux mouvements brusques qui pourraient endommager l’intérieur de celle-ci.

Si nous faisons des mouvements brusques, nous pouvons endommager la couche antiadhésive du récipient de la friteuse, et cela peut affecter la cuisson de nos aliments ou les faire coller. Par conséquent, bien qu’ils puissent être utilisés sans problème, nous vous recommandons de faire attention si vous ne voulez pas que la friteuse cesse de fonctionner de manière optimale.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :