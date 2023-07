Ce bug de la dernière version d’Android Auto laisse Google Maps ouvert sur votre smartphone

Android Auto 10 inclut un bug qui laisse l’application Google Maps ouverte sur le téléphone, même si vous vous déconnectez de la voiture.

Android Auto, le système d’exploitation de Google pour les véhicules, compatible avec une large gamme de voitures, ouvre automatiquement l’application Google Maps en mode navigation lorsque vous connectez votre téléphone, que ce soit par câble ou sans fil, afin que vous puissiez commencer à utiliser le navigateur GPS dès le démarrage de la voiture.

Il y a quelques jours, une nouvelle version d’Android Auto a été lancée, plus précisément la version 10, qui introduit une série de modifications intéressantes liées à l’Assistant Google, mais qui comprend également un bug qui fait que Google Maps reste ouvert sur le téléphone, même si vous quittez la voiture.

Android Auto 10 maintient Google Maps ouvert sur votre téléphone

Comme nous le rapportent les gars de 9to5Google, quelques jours seulement après l’annonce d’Android Auto 10, certains utilisateurs de ce logiciel pour voitures ont découvert un petit « bug » qui fait que, même si vous vous déconnectez de Google Maps dans la voiture et quittez le véhicule, l’application Google Maps reste ouverte sur le smartphone tant que vous ne la fermez pas manuellement.

Ainsi, même si vous avez quitté la voiture, votre téléphone Android continue d’afficher une notification de navigation en cours de Google Maps, ce qui vous oblige à la fermer en appuyant sur l’option Quitter la navigation.

Au cours des derniers jours, plusieurs utilisateurs de Reddit ont confirmé sur la plateforme de microblogging qu’ils ont rencontré ce bug sur des terminaux Samsung Galaxy et Google Pixel, que ce soit en les connectant par câble ou sans fil via des dispositifs tels que le Motorola MA1 ou le AAWireless.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème important, ce bug d’Android Auto est gênant pour les utilisateurs qui utilisent quotidiennement Google Maps dans leur voiture, car ils doivent se rappeler de fermer la notification de l’application Google Maps chaque fois qu’ils terminent un trajet en voiture. Espérons que ce « bug » sera résolu dans une future mise à jour.

