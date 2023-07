Apple pourra retarder de 90 jours la mise en œuvre des changements dans les règles de l’App Store.

Apple a 90 jours pour changer les règles de l’App Store suite à son litige avec Epic Games.

Récemment, Apple a fait appel à la Cour suprême américaine dans le but d’annuler la résolution de la juge Yvonne González Rogers concernant le litige avec Epic Games. Le jugement en question obligerait Apple à modifier certains aspects des règles de son App Store. Cependant, un tribunal de district a donné le feu vert à Apple pour reporter ces changements jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce sur l’appel.

Selon ce qui a été publié par The Verge, Apple a obtenu une ordonnance suspendant le jugement de la cour d’appel. Cette ordonnance aurait forcé l’entreprise à permettre aux développeurs de proposer des plateformes tierces pour effectuer les paiements, même lorsque ces applications sont distribuées via l’App Store.

Cette décision aurait un impact notable sur les revenus d’Apple, car l’entreprise impose une commission de 30% sur les ventes d’applications et les achats effectués à l’intérieur de celles-ci. Le jugement est intervenu après qu’Epic Games ait intenté un procès contre Apple, l’accusant de pratiques anticoncurrentielles liées à l’App Store.

Bien que la juge ait statué qu’Apple n’est pas obligée de réintégrer Fortnite dans sa boutique d’applications, l’entreprise devra être plus souple avec ses règles concernant les achats effectués à l’intérieur des applications. Avec la décision d’aujourd’hui, Apple disposera de plus de temps avant d’être contrainte de mettre en œuvre ces changements. Le nouveau tribunal estime qu’Apple n’a pas enfreint les lois sur la concurrence, mais a demandé à l’entreprise de permettre aux développeurs d’orienter les utilisateurs vers des méthodes de paiement en dehors de leurs applications.

Évidemment, la décision d’aujourd’hui n’a pas plu à Epic Games. Nous sommes en guerre entre Apple et Epic Games depuis plus de trois ans et il semble que cela s’allongera encore longtemps. Il est vrai que Fortnite pourrait revenir sur les appareils Apple, car l’entreprise a jusqu’au 5 mars pour autoriser les boutiques d’applications tierces.

Bien qu’Apple ait gagné du temps pour apporter ces changements à sa boutique d’applications afin de permettre aux développeurs d’utiliser leurs propres méthodes de paiement, il est clair que si cela devient réalité, la boutique d’applications de la société de Cupertino changera beaucoup dans les mois à venir.

À ces changements s’ajoute, comme nous l’avons dit, la possibilité que l’iPhone dispose de boutiques d’applications tierces, ce qui indique que de nombreuses applications que nous utilisons au quotidien ne seront plus accessibles depuis l’App Store à partir du 5 mars, date limite fixée par Apple pour sa mise en œuvre, à moins qu’elle ne soit prolongée d’une manière ou d’une autre.

Pour le moment, nous ne savons pas comment cela sera mis en œuvre, nous savons seulement qu’Apple travaille étroitement avec l’Union européenne pour que ces modifications d’iOS n’affectent pas les utilisateurs. Ce qui est clair, c’est que ces changements auront cette touche qu’Apple donne toujours et que peut-être, ce n’est pas aussi terrible que nous pouvons le penser.

