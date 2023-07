L’IA sera « la plus grande bulle de l’histoire », selon l’un des plus grands experts.

Le PDG de StabilityAI voit des signes dans l’industrie indiquant que la course à la domination de l’IA finira par exploser, à l’instar de la bulle des dot-com au cours de la première décennie du XXIe siècle.

La bataille pour l’IA pourrait se terminer par l’explosion d’une énorme bulle.

Beaucoup d’entre vous ne s’en souviendront peut-être pas, mais au début de la première décennie du XXIe siècle, la fameuse bulle des dot-com s’est produite. De nombreuses entreprises ont été créées sur Internet avec des objectifs divers, à une époque où il semblait que tout le monde voulait investir dans ces entreprises et qu’il était possible de faire beaucoup d’argent rapidement.

Comme toutes les choses qui montent très rapidement, les dot-com ont fini par subir une énorme débâcle dont beaucoup n’ont pas pu se remettre. Selon CNBC, cela pourrait maintenant arriver avec l’intelligence artificielle. Du moins, c’est l’opinion de l’une des personnes qui la vit de l’intérieur.

La bulle de l’IA, était-elle prévisible ?

L’opinion vient de nul autre qu’Emad Mostaque, PDG de Stabilty AI, l’entreprise responsable de l’une des IA génératives d’images les plus populaires du moment : Stable Diffusion. Nous avons également déjà parlé de cette entreprise et de son langage StableLM.

Mostaque pense que l’IA sera la plus grande bulle de tous les temps. En réalité, il la compare à la bulle des dot-com, mais estime qu’elle n’a pas encore commencé. Cependant, il affirme qu’il y a des signes indiquant que cela se produira : de grandes entreprises technologiques se battent pour l’intégrer partout, des développeurs d’applications l’annoncent comme l’une de leurs fonctionnalités phares… tout indique que nous allons vivre quelque chose de similaire à la première décennie des années 2000, même si les acteurs sont différents et les implications sont différentes. Il est également intéressant de noter que ChatGPT a connu une baisse d’utilisateurs pour la première fois depuis son lancement, ce qui pourrait indiquer que l’intérêt pour l’IA générative diminue.

Le PDG de StabilityAI croit cependant que l’IA générative n’a pas encore atteint son apogée, qu’il faut davantage de développement et d’investissement. En réalité, selon Mostaque, il faudrait investir environ un billion de dollars dans l’IA, précisément parce qu’elle ne peut pas encore être adoptée à grande échelle.

De plus, Mostque estime que, tout comme avec les dot-com, ceux qui utilisent l’intelligence artificielle de manière appropriée survivront à la débâcle. Dans le cas contraire, ce seront les investisseurs qui pénaliseront (et élimineront) ceux qui ne le font pas.

Il convient de rappeler que Microsoft et Google sont en pleine course pour prendre le contrôle des IA génératives, chacun avec ses propres armes, bien que Microsoft ait ChatGPT de son côté. Non seulement c’est le bot d’IA le plus populaire du moment, mais les personnes de Redmond investissent également de grosses sommes d’argent dans celui-ci.

