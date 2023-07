iPhone 15 : date de sortie, caractéristiques, prix et tout ce qui est connu jusqu’à présent

Voici un aperçu de tout ce que nous croyons connaître à ce jour sur les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Le supposé design définitif de l’iPhone 15 Pro, selon 9to5Mac

Les iPhone 15, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seront les grands protagonistes de l’événement de lancement majeur qu’Apple tiendra en fin d’année. Comme chaque année, Cupertino renouvellera son produit le plus réussi, et depuis un certain temps déjà, nous avons pu rassembler suffisamment d’informations sur leurs caractéristiques, spécifications et prix.

Les fuites ne nous ont pas épargnés ces derniers mois, et maintenant que la date de présentation des iPhone 15 approche, nous pouvons avoir une idée assez claire de ce à quoi nous attendre lors de la prochaine keynote d’Apple.

iPhone 15 et iPhone 15 Pro, quand seront-ils présentés ?

Après la WWDC, l’événement de présentation des nouveaux iPhone est l’un des événements les plus importants organisés par Apple tout au long de l’année, voire le plus important. Au cours des dernières années, nous avons vu comment l’entreprise a maintenu une fréquence plus ou moins régulière pour célébrer ses événements de lancement, en choisissant les premières semaines de septembre pour tenir sa keynote.

À moins qu’un retard de dernière minute ne se produise, il est très probable que les iPhone 15 soient également présentés au cours des premières semaines de septembre, très probablement le 5 ou le 12 du mois, car l’entreprise a l’habitude de faire coïncider ses présentations avec le premier ou le deuxième mardi de septembre.

Une fois présentés, les nouveaux iPhone seront disponibles à l’achat seulement quelques semaines plus tard sur tous les marchés du monde.

Prix divulgués : combien coûteront les iPhone 15 ?

Si l’on tient compte des dernières rumeurs concernant les iPhone 15, il est très probable qu’en septembre nous assisterons à l’arrivée des iPhone les plus chers de l’histoire.

Bien sûr, l’iPhone 15 Pro Max sera le modèle le plus cher des quatre terminaux prévus (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max). Les rumeurs n’indiquent cependant pas dans quelle mesure il y aura une augmentation de prix.

Caractéristiques des iPhone 15

Grâce aux fuites qui sont apparues au fil des semaines, nous pouvons nous faire une idée générale des caractéristiques des iPhone 15. De leur design et taille d’écran à leur processeur, les nouveautés de leurs caméras ou la taille de leurs batteries.

Nouvelles couleurs et bouton d’« action »

À ce stade de l’année, il est clair que l’iPhone 15 n’apportera pas de changements importants à son design par rapport aux modèles précédents. La société conservera une philosophie de continuité, bien qu’elle apportera quelques modifications d’une certaine importance.

Grâce aux informations partagées par le site 9to5mac, on sait que cette nouvelle version inclura de nouveaux matériaux de construction, du moins pour les modèles de la série « Pro ».

Cette année, Apple aurait décidé de laisser de côté l’acier inoxydable pour passer au titane, un matériau plus léger mais tout aussi résistant aux rayures et aux chocs que celui utilisé actuellement.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus n’auront pas le même matériau, mais ils partageront avec les modèles « Pro » un changement qui sera apporté à leur construction, à savoir un bord métallique légèrement arrondi aux extrémités de l’appareil.

Une autre différence se trouvera au niveau des boutons. Bien qu’il ait été précédemment annoncé que les boutons physiques du volume disparaîtraient de l’iPhone 15 pour être remplacés par des boutons tactiles sensibles à la pression, tout semble indiquer qu’Apple aurait finalement décidé d’abandonner ce changement.

Ce qui n’est pas exclu, c’est que l’interrupteur de mode « silencieux » qui a été présent sur le côté du dispositif depuis le premier iPhone, devienne maintenant un simple bouton. Certains suggèrent que ce bouton sera personnalisable, de manière similaire au bouton d’action de l’Apple Watch Ultra.

Les rendus basés sur les schémas de conception officiels révèlent également que les bordures entourant l’écran de l’iPhone 15 Pro seront plus étroites que celles de la génération précédente, mesurant seulement 1,55 millimètre de large. De plus, la marque aurait décidé de retrouver les courbes à la fois sur l’écran et sur le panneau arrière, bien que celles-ci soient très subtiles.

Qu’en est-il des couleurs ? Nous savons déjà que les iPhone 15 Pro et Pro Max conserveront les célèbres gris sidéral, blanc et doré, et il faudra également ajouter une nouvelle nuance de rouge foncé.

Quant aux couleurs de l’iPhone 15, elles seront blanc étoile, minuit, jaune clair, vert menthe, rose et rouge. De plus, à titre de nouveauté, Apple aurait décidé d’utiliser une nouvelle finition en verre mat à l’arrière de ces deux appareils.

Récemment, nous avons également pu en savoir plus sur les écrans des appareils. Bien qu’il n’y ait pas de changements importants en termes de taille, de technologie et de caractéristiques, on sait maintenant que tous les modèles d’iPhone 15 utiliseront les nouveaux matériaux M12 de la technologie OLED, plus efficaces et de meilleure qualité que la génération précédente. Il s’agit du même type de panneau que Samsung utilise dans son Samsung Galaxy Z Fold5.

Par ailleurs, la technologie OLED LTPO et ProMotion restera exclusive aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Des caméras plus grandes et un téléobjectif avec une lentille périscopique

Toutes les images de synthèse de l’iPhone 15 Pro que nous avons pu voir jusqu’à présent laissent entendre qu’Apple va encore apporter des améliorations importantes à la caméra de son nouveau fleuron.

Les changements sont visibles grâce à la taille du module de la caméra, nettement plus épais que celui de l’iPhone 14 Pro. Curieusement, l’iPhone 15 Pro aurait une caméra plus épaisse que celle de l’iPhone 15 Pro Max, et tout semble indiquer que cela est dû à l’inclusion d’une lentille périscopique qui accompagnera le téléobjectif du modèle le plus grand.

Ce type de lentilles permet de réduire la taille du module de caméra, car elles utilisent un prisme qui réfléchit la lumière vers les lentilles internes, situées à 90 degrés par rapport au capteur de la caméra, ce qui permet d’économiser de l’espace et d’améliorer les capacités de l’appareil en termes de zoom. À cet égard, il est prévu que l’iPhone 15 Pro Max puisse offrir un zoom optique de 6 à 8 fois.

Mais ce ne sont pas seulement les iPhone 15 Pro qui bénéficieront d’améliorations dans ce domaine. Les dernières rumeurs suggèrent que les iPhone 15 et 15 Plus inaugureront un nouveau capteur principal de 48 mégapixels similaire à celui que nous avons vu sur les iPhone 14 Pro l’année dernière.

L’arrivée de l’USB-C et des batteries plus grandes

L’attente a été plus longue que prévu, mais finalement, le port USB-C fera son apparition sur l’iPhone. Apple a été contrainte de se conformer aux règlements imposés par l’Union européenne et abandonnera une bonne fois pour toutes le connecteur Lightning au profit de l’USB-C.

Cela ouvrira la porte à des systèmes de charge plus rapides et plus efficaces, bien que la société continuera à limiter l’utilisation de chargeurs et de câbles tiers, en restreignant ceux qui ne sont pas certifiés MFi ou Made for iPhone.

Mais ce ne sera pas la seule nouveauté. Tout semble indiquer qu’Apple va également augmenter la capacité des batteries des quatre modèles, avec des augmentations allant jusqu’à 18%. Si les rumeurs sont vraies, voici les augmentations par rapport à la génération précédente :

iPhone 15 : 3877 mAh (augmentation de 18%)

: 3877 mAh (augmentation de 18%) iPhone 15 Plus : 4912 mAh (augmentation de 13,6%)

: 4912 mAh (augmentation de 13,6%) iPhone 15 Pro : 3650 mAh (augmentation de 14,1%)

: 3650 mAh (augmentation de 14,1%) iPhone 15 Pro Max : 4852 mAh (augmentation de 10,9%)

Bien sûr, Apple conservera la technologie MagSafe, et il semble que cette année, elle sera améliorée grâce à la prise en charge de la norme de charge sans fil Qi2.

D’autres détails sur les spécifications techniques sont connus, tels que l’utilisation d’un nouveau processeur Apple A17 Bionic fabriqué avec une technologie de 3 nanomètres, iOS 17 comme système d’exploitation, une nouvelle puce Ultra Wide Band compatible avec Apple Vision Pro, et bien plus encore. Au fur et à mesure des semaines, nous en apprendrons plus de détails sur les iPhone 15.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :