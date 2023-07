Nouvel aspirateur Nueva Vacuum Cleaner G10 Plus : l’aspirateur 2 en 1 de Xiaomi qui aspire et nettoie la maison en même temps

L’écosystème Xiaomi accueille un nouveau membre dans sa section domotique pour la maison. Si vous connaissiez déjà l’efficacité des aspirateurs portables de la marque, voici le nouveau Vacuum Cleaner G10 Plus. Sinon, sachez que cet appareil est capable d’aspirer la saleté et de nettoyer la surface en même temps. C’est sans aucun doute un 2 en 1 du nettoyage.

Remplie de fonctionnalités et de finitions premium, et destinée à combler le vide entre les modèles les plus haut de gamme du catalogue des aspirateurs Xiaomi et les plus économiques, la version améliorée du Cleaner G10 arrive en France pour vous aider à rendre la tâche fastidieuse du nettoyage de la maison plus rapide et plus efficace.

Fiche technique du Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus

Vacuum Cleaner G10 Plus DIMENSIONS 1286 x 214 x 256 mm POIDS 4,2 kg (avec accessoires) CAPACITÉ RÉSERVOIR SOLIDE 0,6 litres CAPACITÉ RÉSERVOIR D’EAU 250 ml CAPACITÉ D’ASPIRATION 150 AW PUISSANCE ÉLECTRIQUE et temps de charge 425 W Environ 4 heures BATTERIE 3000 mAh (capacité typique) 2800 mAh (capacité nominale) ACCESSOIRES 1 brosse à haut couple, 1 mini-brosse électrique, 1 embout étroit, 1 embout brosse 2 en 1, 1 support de charge et de rangement 2 en 1 (comprend 2 vis, 2 chevilles et un sticker pour le modèle de montage), 1 tige extensible, 1 chargeur, 1 réservoir d’eau, 1 tampons de vadrouille. PRIX Dès 299.99 euros

Avec un design intelligent comprenant une brosse, une vadrouille et un réservoir d’eau, le Vacuum Cleaner G10 Plus est capable d’aspirer et de laver en même temps pour améliorer l’efficacité du nettoyage des sols, en éliminant même la poussière fine grâce à sa double brosse anti-emmêlement pour sols et sa brosse électrique pour poils et fibres. Son réservoir d’eau de 250 ml réduit la nécessité de le remplir pendant le lavage, et les deux moteurs individuels haute performance nettoient en profondeur les tapis du salon et les fissures du sol.

Et si vous avez des animaux de compagnie – avec les inconvénients évidents des poils qui vont avec -, cet aspirateur portable intelligent est équipé d’une mini-brosse électrique qui vous permet d’éliminer les acariens et les pellicules de poussière de la literie et des canapés pour maintenir un environnement propre dans votre maison. Vous pouvez même lui ajouter un embout mini-brosse 2 en 1 pour nettoyer non seulement les surfaces des meubles, mais aussi la saleté de votre clavier d’ordinateur portable.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus, quel est son prix

Équipé d’un compartiment à poussière amovible de 0,6 litre qui n’a pas besoin d’être constamment vidé pendant le nettoyage, l’appareil utilise un système de filtration raffiné à cinq étages capable de capturer efficacement des particules de seulement 0,3 μm, ce qui représente une efficacité de filtration globale allant jusqu’à 99,9 %.

Le Vacuum Cleaner G10 Plus est doté d’un écran LED et d’une batterie de 3 000 mAh offrant jusqu’à 45 minutes d’utilisation continue avec la brosse à haut couple, ou jusqu’à 65 minutes si vous utilisez la petite brosse 2 en 1. L’aspirateur est déjà disponible à la vente à ce prix :

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus – Aspirateur balai avec une puissance de 150AW, brosse 3 en 1 anti-emmêlement, batterie d’une durée allant jusqu’à 65 minutes, LED, blanc (Version ES + garantie de 3 ans)

