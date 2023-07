Les Samsung Galaxy Note 20 d’Europe reçoivent une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de juillet est déjà disponible sur les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra en Europe avec la version du firmware N98xBXXS7HWG1.

Les Samsung Galaxy Note 20 Ultra européens sont mis à jour avec le patch de sécurité de juillet 2023

Samsung s’est engagé à mettre à jour les meilleurs téléphones de son catalogue avec le dernier patch de sécurité Android le plus rapidement possible et, encore une fois, le géant coréen tient sa promesse car à ce jour, une vingtaine de terminaux de la marque ont déjà reçu la dernière mise à jour de sécurité Android.

En général, les nouvelles mises à jour de sécurité de Samsung arrivent d’abord sur les modèles américains puis sont déployées sur les versions européennes, et c’est ce qui s’est passé précisément avec les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, qui ont déjà commencé à recevoir la mise à jour Android de juillet 2023 sur le continent européen.

La mise à jour de sécurité de juillet arrive sur les Galaxy Note 20 européens

Comme nous le confirment les spécialistes de SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2023 sur les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra en Allemagne et dans d’autres pays européens. Il est prévu que cette nouvelle mise à jour de sécurité soit étendue à d’autres régions du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version de logiciel arrive sur les Galaxy Note 20 en Europe avec la version du firmware N98xBXXS7HWG1 et apporte avec elle le patch de sécurité de juillet 2023, qui résout plus de 90 problèmes de sécurité et de confidentialité. Parmi ces corrections, 52 ont été fournies par Google, tandis que les 38 restantes ont été découvertes par Samsung elle-même.

La famille Galaxy Note 20 était la dernière de la série Note et est sortie sur le marché à la fin de 2020 avec Android 10 à bord. À la fin de cette même année, ces terminaux ont été mis à jour vers Android 11, un an plus tard, ils ont reçu Android 12, et à la fin de 2022, ils ont reçu leur dernière grande mise à jour du système d’exploitation avec Android 13.

Si vous avez un Galaxy Note 20 ou un Galaxy Note 20 Ultra et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’entrer dans le menu Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Note avec le dernier patch de sécurité Android.

