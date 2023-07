Le futur des réparations de téléphones mobiles : ce laser peut réparer les écrans sans les démonter

Une nouvelle invention a réussi à réparer les écrans OLED des téléphones sans les démonter, bien que cela ne serve qu’à réparer la conductivité électrique des écrans.

Écran d’un téléphone Android.

Jusqu’à présent, pour réparer l’écran d’un téléphone, il fallait l’emmener dans un service spécialisé pour le démonter (ce qui entraîne des coûts), ou bien acheter un kit pour le réparer soi-même. Quoi qu’il en soit, réparer l’écran d’un téléphone a toujours été synonyme d’une opération coûteuse et fastidieuse… jusqu’à présent.

Comme le rapporte Apple Insider, réparer les écrans OLED sera beaucoup plus facile à partir de maintenant. Il suffira d’utiliser un laser qui peut les laisser comme neufs sans les démonter, ce qui fera gagner du temps et de l’argent aux utilisateurs. De plus, le média a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir ledit laser en action.

Un laser pour les réparer tous

Le laser se consacre à réparer les pistes conductrices qui se trouvent à l’intérieur de l’écran et qui se cassent lorsque l’écran est endommagé. Ces pistes sont comme de très petits « chemins » utilisés pour transporter les signaux électriques à travers l’écran. En plus du manque de réactivité dans certaines parties de l’écran lorsque celui-ci est endommagé, on peut également observer des lignes visibles ou d’autres problèmes. De plus, il s’agit du même laser utilisé dans la fabrication des écrans OLED.

Une des caractéristiques les plus surprenantes de ce laser est qu’il permet de réparer les écrans sans les éteindre. Cela permet à l’opérateur d’avoir une information visuelle sur le processus de réparation, tout en pouvant voir à tout moment quand il est terminé.

Le processus de réparation attaque chaque piste jusqu’à ce que la ligne disparaisse. Si cela persiste, il peut alors être nécessaire de démonter l’écran et d’essayer une nouvelle réparation d’une autre manière. La méthode est révolutionnaire et unique, mais ce n’est évidemment pas la panacée.

Et même si ce n’est pas le cas, on ne peut nier que c’est une révolution pour l’industrie de la réparation d’écrans. Son potentiel est si élevé qu’il pourrait même s’attaquer aux réparations les plus difficiles, tout en aidant les utilisateurs à économiser de l’argent.

Il convient de souligner que ce processus de réparation ne fonctionne pas contre les rayures ou les écrans brisés, il sert uniquement à réparer la conductivité électrique d’un écran.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :