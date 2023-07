Ces écouteurs Bluetooth de JBL avec 50h de batterie ont une grosse réduction, mais seulement dans cette couleur

La marque américaine a passé toute sa vie à offrir les meilleurs produits de son portable au grand public.

Vous aurez le son emblématique de JBL en toute sa splendeur dans ces écouteurs circum-auriculaires avec recharge rapide.

Dans un monde rempli de nombreuses options d’écouteurs Bluetooth de type circum-auriculaire, JBL se démarque souvent pour plusieurs raisons. Tout d’abord, pour la puissance qu’il confère à tous les sons graves avec sa technologie Pure Bass, et ensuite, pour sa capacité à produire d’excellents écouteurs en général avec un rapport qualité-prix incroyable.

C’est le cas des JBL Tune 760NC que nous avons trouvé en promotion de 33% sur Amazon, avec un prix final de seulement 87,50 euros. Attention, seule la version de couleur noire est en promotion à ce niveau, si vous voulez d’autres couleurs, vous devrez payer un peu plus cher. Dans d’autres stores, vous verrez que le prix avoisine les 100 euros, comme chez PcComponentes où ils coûtent 94,99 euros, ou sur leur site officiel où ils sont vendus à 129,99 euros.

Obtenez des écouteurs Bluetooth JBL à un prix très bas

JBL conçoit et fabrique des écouteurs et des haut-parleurs haut de gamme de haute qualité sonore depuis 75 ans, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Les équipements JBL sont utilisés dans des salles de concert, des discothèques et des cinémas du monde entier et sont maintenant accessibles à tous avec des modèles comme ces JBL Tune 760NC.

La première chose qui attire l’attention est leur batterie. Avec une seule charge complète, vous obtiendrez une autonomie d’environ 50 heures, qui se réduira à environ 35 heures lorsque la fonction de suppression de bruit est activée. Le temps de charge complète est seulement de 2 heures grâce à son port USB-C.

Ils sont équipés de deux transducteurs de 40 mm chacun qui atteignent des fréquences allant jusqu’à 20 000 Hz. Ce sont des écouteurs Bluetooth très légers, pesant seulement 220 grammes. Leur corps est principalement en plastique, mais il est assez robuste au toucher. Leurs coussinets à mémoire de forme sont extrêmement confortables et vous pourrez les porter pendant des heures sans ressentir de pression ou de fatigue.

Une autre caractéristique qui me fascine avec ces écouteurs JBL est la possibilité de les utiliser avec un câble. Le câble audio est interchangeable et vous pouvez utiliser le vôtre. Beaucoup d’entre nous utilisent encore des écouteurs filaires, qui ne compromettent en rien la qualité audio. Si c’est votre cas, c’est une excellente opportunité, ainsi qu’un moyen d’économiser de la batterie au maximum.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, ce sont des écouteurs de type over-ear, c’est-à-dire qu’ils enveloppent entièrement vos oreilles et les isolent à l’intérieur. Cela permet au son de rester emprisonné entre les écouteurs et vos oreilles. Ainsi, vous serez le seul à entendre le son dans toute sa splendeur.

La suppression active du bruit offerte par ces JBL Tune 760NC est impressionnante. Vous pourrez passer des appels téléphoniques clairs même dans des environnements bruyants comme un bus, un tramway ou le métro. On peut les considérer comme l’une des meilleures options d’écouteurs avec suppression de bruit sur le marché, bien que ces classements soient généralement dominés par les modèles intra-auriculaires.

➡️ Voir l’offre JBL Tune 760NC

Grâce à Fast Pair, vous pourrez associer les écouteurs JBL à votre téléphone Android de manière simple et plus rapide qu’avec tout autre système. Cela est rendu possible grâce à une collaboration entre Google et JBL. Vous pourrez également connecter les écouteurs Bluetooth à plusieurs appareils en même temps et passer de l’un à l’autre en un seul geste.

