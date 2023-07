Émergence des premiers détails sur le Xiaomi 14 : écran complet et son nouvel appareil photo.

Il y a à peine quatre mois, le Xiaomi 13 est sorti, et nous commençons déjà à obtenir des informations sur son successeur prévu. On s’attend à ce que le Xiaomi 14 et ses différents modèles soient disponibles fin 2023 / début 2024. Et voici le prochain haut de gamme de Xiaomi.

Nous vivons à une époque où chaque modèle de smartphone doit être renouvelé chaque année, ce qui indique que, par exemple pour le Xiaomi 14, l’entreprise a commencé à se concentrer entièrement sur sa production une fois que le Xiaomi 13 est arrivé en store. Et le secteur, avec toutes ses fuites, rumeurs et informations non confirmées, est déjà en mouvement.

Tipsters, leaksters et Snapdragon 8 Gen 3 pour le Xiaomi 14

‘Tipsters’ et ‘leaksters’ sont des personnes qui ont l’habitude de divulguer des informations confidentielles, et il y en a beaucoup dans le secteur de la téléphonie mobile, certains avec une crédibilité très faible, d’autres plus fiables, et il y en a qui réussissent souvent à obtenir des informations et des prévisions exactes. Comme le compte Digital Chat Station en Sichuan, Chine.

Ce ‘tipster’ a partagé la semaine dernière les plans du Xiaomi 14, qui nous ont donné un aperçu des bordures invisibles de son écran frontal et du module de caméra principal. Il a également fourni des informations selon lesquelles le téléphone sera équipé d’une batterie améliorée de 4860 mAh avec une charge rapide de 90W et une charge sans fil de 50W. Et il est prévu que le Xiaomi 14 utilisera le Snapdragon 8 Gen 3, le processeur que tous les haut de gamme utiliseront en 2024.

Xiaomi 14, où sont les bordures ?

Cette semaine, DCS a parlé de la caméra en elle-même, et selon ses informations, le Xiaomi 14 aura un capteur de caméra principal de 50 MP encore plus grand que celui de son prédécesseur. Il aura un capteur de 1/1,28″ associé à une unité de téléobjectif moyen.

En ce qui concerne le design, le panneau arrière de l’appareil comporte un module de caméra de forme carrée ainsi qu’un placement du capteur similaire à la série actuelle Xiaomi 13. Cependant, ce que montrent les plans dévoilés, c’est que les encoches de la caméra sont plus grandes pour la caméra principale et le téléobjectif sur le Xiaomi 14 par rapport à son prédécesseur.

On dit également que le téléphone aura des bordures ultra-minces sur l’écran, le rendant pratiquement sans bordures. Le tipster ajoute également que le Xiaomi 14 sera proposé avec des options de stockage de 512 Go et 1 To, une amélioration par rapport à la génération actuelle du Xiaomi 13 qui a un maximum de 512 Go d’espace interne.

Bien sûr, nous devons rappeler que, comme c’est toujours le cas dans le secteur avant la présentation d’un téléphone, nous parlons de informations non confirmées, qui ne proviennent pas des canaux officiels de Xiaomi ou directement d’eux, donc nous devons prendre cela avec des pincettes jusqu’à ce que nous voyons le Xiaomi 14 de manière officielle.

Source | Gizmochina

