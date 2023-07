Elon Musk veut découvrir pourquoi nous n’avons pas encore contacté les extraterrestres, et il utilisera l’IA pour y parvenir.

Elon Musk a fondé une nouvelle entreprise qui a pour objectif de créer une IA qui sera capable de répondre à la paradoxe de Fermi sur la vie extraterrestre.

Elon Musk est déterminé à résoudre la paradoxe de Fermi

À ce stade, vous savez peut-être déjà que Elon Musk est obsédé par l’espace. En témoigne sa société SpaceX, qui a lancé la même fusée 16 fois, démontrant ainsi qu’il est possible de réutiliser les fusées pour rendre les missions spatiales beaucoup plus viables (et, au passage, que l’investissement privé dans l’ingénierie aérospatiale a beaucoup de sens).

En plus de cela, les projets de l’entreprise suscitent beaucoup d’espoir dans la communauté de l’ingénierie aérospatiale. On s’attend à ce que SpaceX révolutionne l’industrie, tandis que Musk s’est également fixé un autre objectif lié à l’espace.

Cet objectif consiste à démontrer, grâce à l’intelligence artificielle, pourquoi nous n’avons pas encore établi de contact avec des extraterrestres. C’est ce que nous lisons dans Business Insider, où il est affirmé que le magnat propriétaire de SpaceX, Tesla et Twitter a pour objectif de résoudre l’une des énigmes qui préoccupent la communauté scientifique : la célèbre paradoxe de Fermi.

Qu’est-ce que le paradoxe de Fermi et pourquoi est-il important de le résoudre ?

Nous allons essayer d’expliquer cela de la manière la plus simple possible, car c’est une question complexe. Commençons par dire qu’Enrico Fermi était un physicien italien qui a apporté de grandes contributions à la science, de la structure nucléaire au comportement statistique de nombreuses particules quantiques.

Cependant, Fermi est surtout connu pour sa capacité à faire des estimations basées sur des hypothèses de départ très simples. Ces hypothèses sont passées à l’histoire sous le nom de « problèmes de Fermi », dont fait partie la paradoxe que Musk veut résoudre.

Le paradoxe se compose des points suivants :

Nous avons cent milliards d’étoiles dans notre galaxie. Nombre d’entre elles seront similaires à notre Soleil et beaucoup d’entre elles seront beaucoup plus anciennes que notre étoile.

Il est certain que certaines de ces étoiles ont des planètes capables de supporter la vie.

Sur beaucoup de ces planètes abritant la vie, les circonstances et les caractéristiques de stabilité nécessaires au développement d’une vie intelligente seront réunies.

Certaines de ces civilisations ont survécu au fil du temps et ont technologiquement progressé au point de pouvoir entreprendre des voyages spatiaux.

Bien qu’ils ne puissent pas se déplacer à la vitesse de la lumière ou plus rapidement, ils ont eu suffisamment de temps pour atteindre la Terre.

Et si les extraterrestres ont eu suffisamment de temps pour atteindre la Terre et ne l’ont pas fait, Fermi se demande « où est tout le monde ? »

Ce paradoxe a suscité de nombreuses réponses possibles, mais aucune réponse définitive n’a encore été trouvée. C’est ce que veut obtenir Elon Musk en utilisant l’IA.

Comment Musk envisage de résoudre le paradoxe de Fermi

Aujourd’hui, lorsque l’on parle du paradoxe de Fermi, on ne se demande pas si les extraterrestres nous ont déjà visités ou non, mais plutôt si nous pourrons entrer en contact avec eux ou non. Musk prévoit de résoudre cette question grâce à une nouvelle entreprise appelée xAI, dont l’objectif est de créer une intelligence artificielle forte (ou AGI).

Ces types d’IA peuvent être plus intelligentes qu’un être humain et celle-ci serait chargée de « comprendre la véritable nature de l’univers » selon le magnat. Elle serait également chargée de résoudre des mystères tels que la matière et l’énergie noires ou la gravité. C’est là que pourraient intervenir ses capacités à résoudre la paradoxe de Fermi.

En entraînant l’AGI de la manière appropriée, il serait possible de lui faire réaliser des calculs qui pourraient orienter les scientifiques dans la bonne direction pour savoir s’il y a des mondes là-bas avec lesquels tenter de contacter, qui sait, comme le suggère l’Institut de Recherche d’Intelligence Extraterrestre (SETI) affilié à la NASA, établir un empire intergalactique… dans quelques millions d’années.

L’intérêt de Musk pour la paradoxe de Fermi réside dans la question de savoir si nous sommes ou non les seules êtres vivants intelligents dans l’Univers. S’il n’en est pas ainsi, Musk pense que l’humanité devrait « étendre la civilisation et la vie à d’autres planètes », comme il l’a tweeté en 2018.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :