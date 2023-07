Le Xiaomi Pad 6 Max apparaît sur la certification 3C, le lancement est imminent!

Accueil

Le Xiaomi Pad 6 Max a récemment fait son apparition dans la certification 3C, suggérant que son lancement est imminent. Dans notre précédent article, nous avons laissé entendre une possible présentation en août à la fois du MIX Fold 3 et du Pad 6 Max. Si vous voulez en savoir plus sur le Fold 3, consultez l’article connexe ici : Xiaomi MIX FOLD 3, Pad 6 Max et plus encore seront lancés en août

Xiaomi Pad 6 Max sur la certification 3C

Le Xiaomi Pad 6 Max avait déjà été repéré dans la certification Bluetooth SIG, mais sa présence dans la certification 3C renforce l’attente d’un prochain événement de lancement. L’appareil est répertorié avec le numéro de modèle « 2307BRPDCC » dans le certificat 3C. Bien que des détails spécifiques sur le Xiaomi Pad 6 Max n’aient pas encore été divulgués, on prévoit qu’il sera doté de plusieurs améliorations par rapport au Pad 6 Pro. Une rumeur importante circule sur Internet, selon laquelle la tablette aura un écran plus grand.

Il n’est pas encore confirmé, mais les rumeurs suggèrent que le Xiaomi Pad 6 Max pourrait avoir un écran de 13 ou 14 pouces. Étant donné sa dénomination « Max », il est raisonnable de supposer que l’écran de la tablette sera plus grand que celui de la série Pad 6, Xiaomi ayant déjà sorti des téléphones avec des écrans de taille énorme dans la série « Mi Max ». La série standard Xiaomi Pad 6 propose un écran de 11 pouces, il est donc probable que l’édition Max dépasse cette taille.

Une autre caractéristique connue du Xiaomi Pad 6 Max est un capteur ToF (Time of Flight). Contrairement à l’iPad, qui a le capteur ToF à l’arrière pour la détection de profondeur et la création de modèles 3D d’objets réels sur un environnement virtuel, Xiaomi a choisi de positionner ce capteur à l’avant de l’appareil.

Kacper Skrzypek a précédemment remarqué et partagé dans le logiciel MIUI de la tablette que le capteur ToF sur le Pad 6 Max sera utilisé à l’avant pour détecter si l’utilisateur regarde la tablette, ce qui permettra à l’appareil d’illuminer intelligemment l’écran ou de reprendre la lecture de tout contenu média en pause.

Alors que le Xiaomi Pad 6 Max n’a pas encore été officiellement dévoilé, nous savons qu’il sera surnommé « yudi ». Comme mentionné précédemment, la tablette devrait être présentée en août, probablement aux côtés du Xiaomi MIX Fold 3 et du Xiaomi Watch S2 Pro. En attendant avec impatience l’annonce officielle, les passionnés de technologie sont impatients de découvrir les fonctionnalités innovantes que le Xiaomi Pad 6 Max apportera.

