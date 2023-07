Travailler à distance avec la meilleure qualité sans dépenser trop est possible grâce au nouveau Xiaomi Monitor A22i, le nouvel écran pour PC de Xiaomi.

Après une longue période sans pouvoir profiter des moniteurs Xiaomi sur le marché mondial et voir de nouveaux modèles être présentés en Chine, nous allons enfin pouvoir en obtenir un. Dans ce cas, nous parlons du nouveau moniteur Xiaomi A22i, un produit avec des spécifications assez intéressantes orientées vers l’entrée de gamme.

Xiaomi vient de présenter ce dispositif sur son site mondial, bien que malheureusement, nous n’avons pas encore de confirmation s’il arrivera ou non en France et à quel prix, nous devrons donc attendre quelques semaines pour pouvoir en savoir plus à ce sujet.

Fiche technique du moniteur Xiaomi A22i

Moniteur Xiaomi A22i DIMENSIONS ET POIDS 493 × 165 × 376 mm 2,2 kg PANNEAU Écran LCD IPS de 21,45 pouces avec résolution Full HD (1920 × 1080p), 16:9

16,7 millions de couleurs, 99% sRGB, 8 bits, Contraste 3000:1, 250 nits de luminosité

Certification TÜV Low Blue Light RÉSOLUTION Full HD (1920 × 1080p) FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT 75 Hz CONTRASTE 3000:1 LUMINOSITÉ MAXIMALE 250 nits CONNECTIVITÉ 1x HDMI Display Port 1.4

1x VGA AUTRES Support VESA disponible PRIX N/D

Un design simple qui cache une haute qualité d’écran

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce nouveau moniteur Xiaomi A22i ne se distingue pas particulièrement par son design. En réalité, il est entièrement fabriqué en plastique et peut-être ce qu’il faut souligner, c’est qu’il dispose d’un support VESA et d’une utilisation intelligente des cadres d’écran, un ensemble complété par une connectivité physique simple mais très efficace.

Mais c’est sur son écran que nous trouvons quelque chose d’intéressant dans ce modèle. Et nous disons cela car il est équipé d’un écran LCD IPS de 21,45 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 75 Hz, des spécifications qui ne sont pas mal du tout compte tenu de la catégorie de ce moniteur.

En plus de cela, il dispose également de spécifications très fiables telles qu’une luminosité maximale pouvant atteindre 250 nits, une couverture couleur jusqu’à 99% de l’espace sRGB, une certification TÜV Low Blue Light et même un contraste de 3000:1, ce qui en réalité une alternative très intéressante si nous ne voulons pas dépenser beaucoup d’argent.

Prix et disponibilité du nouveau moniteur Xiaomi A22i

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau moniteur Xiaomi A22i vient d’être présenté sur le site officiel mondial de la marque, mais il n’y a pas encore de confirmation sur son éventuelle arrivée en France et son prix définitif. Nous resterons attentifs à toute information qui pourrait survenir à ce sujet, car c’est un modèle très intéressant étant donné qu’il ne devrait pas être très cher.

