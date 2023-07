Une faille dans WhatsApp permettait de désactiver le compte de n’importe quelle personne en utilisant seulement son numéro de téléphone

Pendant des années, désactiver le compte de n’importe quel utilisateur de WhatsApp a été extrêmement simple. Tellement que maintenant que la méthode a été révélée suite à une série de tweets publiés par le spécialiste de la cybersécurité chez ESET, Jake Moore, la société a été contrainte de modifier le fonctionnement de l’application.

En effet, jusqu’à présent, WhatsApp offrait la possibilité de demande la désactivation d’un compte en contactant simplement le service de support de l’application et en envoyant un message indiquant que le téléphone a été volé ou perdu et en ajoutant le numéro de téléphone. Automatiquement, WhatsApp procédait à la désactivation du compte. Le problème était que n’importe qui pouvait demander la désactivation de n’importe quel compte, que ce soit ou non son propriétaire.

Comme l’a expliqué l’expert, la fonction de désactivation de compte semblait être automatisée, de sorte que lors de la réception de l’e-mail avec la phrase « Téléphone volé/perdu. Veuillez désactiver mon compte », suivi du numéro de téléphone au format international, le compte WhatsApp associé à ce numéro était immédiatement désactivé.

Il s’agit d’une méthode de désactivation de dernier recours, dans le cas où aucun des autres méthodes permettant de récupérer un compte WhatsApp ne fonctionne. Mais certains ont décidé de l’utiliser différemment, en bloquant des comptes de tiers.

So let me get this right, @WhatsApp, I can type in ANY number and you will deactivate that account? ???? pic.twitter.com/wsGfSgTJag

