Cette nouvelle fonctionnalité de TikTok pour iPhone vous permettra d’oublier le mot de passe de votre compte

Apple a annoncé la compatibilité des Passkeys sur ses appareils l’année dernière afin que nous puissions oublier les mots de passe pour toujours. Cette nouvelle technologie vise à ce que nos clés d’accès aux différents sites web soient notre visage ou notre empreinte digitale. Bien qu’elles aient été présentées l’année dernière, nous utilisons les Passkeys depuis des années car sur le site web d’Apple, elles fonctionnent depuis un certain temps déjà.

Apple, avec d’autres entreprises, a mis en place la technologie et ce sont les différentes applications et sites web qui doivent s’adapter. Comme TikTok, qui a récemment annoncé qu’il intégrera les Passkeys dans son service pour que ses utilisateurs puissent profiter de cette nouvelle méthode d’accès.

Tel que l’a annoncé TikTok, les utilisateurs pourront bientôt changer leur mot de passe pour une Passkeys, c’est-à-dire que leur nouveau mot de passe pourra être leur visage ou leur empreinte digitale :

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que TikTok introduira les Passkeys pour les appareils iOS, une façon plus rapide, facile et sécurisée pour les personnes de se connecter à leur compte TikTok sur leurs appareils via Face ou Touch ID.