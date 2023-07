L’opinion controversée du PDG d’Instagram

Android convainc le directeur d’Instagram.

Le directeur d’Instagram s’est positionné de manière décisive dans la bataille commerciale des systèmes mobiles.

Un utilisateur de Threads a demandé des opinions controversées et le directeur d’Instagram était joueur. Adam Mosseri, directeur exécutif d’Instagram, a été très clair en prenant clairement position en faveur d’Android sans qu’aucun utilisateur ne lui ait posé directement la question. « Android est déjà meilleur que iOS », a déclaré le dirigeant via Threads, et comme on pouvait s’y attendre, cela a provoqué une agitation.

Troubler les eaux de Threads

Adam Mosseri a laissé cet avis frappant sur Threads après que l’influenceur technologique Marques Brownlee ait écrit sur la plateforme « dites-moi vos opinions les plus controversées sur la technologie ». Il ne fait aucun doute que le directeur d’Instagram a pris ce défi très au sérieux, en exprimant clairement sa vision en affirmant que Android est actuellement un système supérieur à iOS.

Il ne serait pas surprenant que, étant une opinion tout à fait légitime, Mosseri ait fait ce mouvement risqué pour agiter les eaux de Threads et augmenter l’activité des utilisateurs sur ce service, qui est le principal défi qu’Instagram doit relever après ses débuts avec plus de 100 millions d’utilisateurs. Mais on sait déjà que cela peut vite retomber à l’eau s’ils n’arrivent pas à faire en sorte que ces utilisateurs se connectent de manière récurrente et créent de nouveaux contenus sous forme d’opinions, en partageant le message du directeur ou en attirant de nouveaux utilisateurs de leur entourage.

Pour l’instant, Threads n’est toujours pas disponible dans l’Union européenne, mais il est seulement question de temps avant que Meta effectue les ajustements de confidentialité nécessaires pour que ce service, annexé à Instagram, commence à faire partie de la vie de nombreux utilisateurs qui en ont assez de Twitter, malgré l’affirmation de Musk selon laquelle ils battent des records.

Il est également logique que cette application, qui vient d’être activée depuis quelques semaines seulement et qui n’est pas encore disponible en France, soit encore largement méconnue, bien qu’elle appartienne à Meta. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de cette nouvelle application, nous vous expliquons tout sur Threads ici.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :