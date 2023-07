Les iPhone 15 brilleront grâce à leur batterie grâce à une nouvelle technologie qu’Apple implémentera

Tout le monde sait que les capacités de la batterie des iPhone 15 et 15 Pro seront bien plus grandes grâce à leur nouveau processeur A17 Bionic qui se concentrera davantage sur l’efficacité énergétique que sur la puissance grâce à leur processus de fabrication en 3 nanomètres. Les rumeurs vont dans ce sens et affirment maintenant qu’ Apple implémentera également une nouvelle technologie de batterie dans ses prochains iPhone.

D’après MacRumors, un nouveau bruit court selon lequel la société de la pomme utilisera une nouvelle technologie de batterie pour les iPhone 15, ce qui leur permettra d’obtenir une plus grande densité d’énergie et une durée de vie plus longue. Bien que cela provienne d’un compte dont nous n’avions pas connaissance jusqu’à présent, il est intéressant de voir comment l’autonomie pourrait être améliorée.

Comme l’affirme l’utilisateur @RGcloudS sur Twitter, Apple utilisera une nouvelle technologie de batterie étendue dans les iPhone 15, ce qui permettra, comme nous l’avons dit, de les rendre plus efficaces et d’avoir une durée de vie plus longue. C’est également ce que Samsung mettra en place dans ses Galaxy S24 et Galaxy S24+.

La stratification, un processus de fabrication dans lequel les éléments sont empilés en couches, permet la possibilité d’utiliser cette technologie de batterie étendue en gaspillant moins d’espace grâce à une utilisation plus importante du matériau. C’est pourquoi sa capacité est plus élevée.

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have « rated » 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) Juillet 12, 2023