Google et Taito ont recréé le mythique Space Invaders en réalité augmentée, et tu peux le télécharger gratuitement.

À l’occasion du 45e anniversaire de la sortie de Space Invaders, Google et Taito ont uni leurs forces pour créer une nouvelle version du mythique jeu vidéo d’arcade, adaptée aux temps modernes. Pour cela, ils se sont appuyés sur les dernières avancées dans le domaine de la réalité augmentée afin d’offrir une nouvelle expérience sur les appareils mobiles.

SPACE INVADERS: World Defense est un nouveau jeu gratuit disponible sur Android et iOS, où il faudra éliminer les extraterrestres qui tentent de détruire la planète Terre. Actuellement, de manière beaucoup plus immersive que dans l’édition originale du jeu.

Le jeu en question, développé par la société japonaise Taito en collaboration avec Google, combine les mécanismes classiques de Space Invaders avec le pouvoir de la réalité augmentée. Grâce aux technologies ARCore de Google et à l’API géospatiale, les environs de l’utilisateur sont utilisés pour concevoir des niveaux totalement uniques.

En effet, le jeu exploite les bâtiments, les paysages et autres éléments architecturaux pour générer les niveaux en se basant sur le monde réel. De plus, il s’adapte à l’emplacement, à l’heure de la journée et aux conditions météorologiques.

Pour fonctionner, le jeu nécessite l’accès à l’appareil photo de notre téléphone portable, ce qui permet de pointer autour de nous à la recherche des extraterrestres à éliminer. Au fur et à mesure de la progression, le joueur pourra débloquer des améliorations spéciales qui faciliteront son travail.

Space Invaders: World Defense est un jeu gratuit qui peut être téléchargé sur iOS et Android. Il est disponible dans la plupart des pays, et pour y jouer, vous devez simplement vous assurer que votre appareil est compatible avec la plateforme de réalité augmentée de Google, ARCore.

