La montre la plus Pro de Xiaomi tombe à nouveau : 12 jours de batterie, écran Amoled et corps en aluminium.

Si vous n’avez pas de montre connectée, c’est parce que vous ne le voulez pas, car à ce prix, tout le monde peut en avoir une.

C’est la montre la plus haut de gamme de la marque chinoise à ce jour, et avec le prix le plus abordable du marché.

Si vous recherchez une montre intelligente, vous verrez qu’il y a des milliers d’options sur le marché actuel, mais aucune ne se rapproche autant de la perfection que la Amazfit GTR 3 Pro que nous avons trouvée en promotion. Son prix a baissé ces derniers mois, passant de 199,90 euros officiels à plusieurs reprises, mais aujourd’hui vous avez la possibilité de l’obtenir pour 149,90 euros sur Amazon.

Le prix final sera obtenu en appliquant un coupon de réduction de 40 euros avant d’ajouter le produit au panier. Lorsque cette version a été présentée avec d’autres modèles, nous étions convaincus que ce serait un véritable succès. Il s’agit d’une montre connectée stylée, très bien construite et dotée de capteurs de toutes sortes qui vous faciliteront la vie et seront à portée de main.

Achetez la meilleure montre Amazfit avec GPS et Alexa

Le meilleur de cette offre est que vous pouvez choisir entre les deux couleurs disponibles, noir infini (avec bracelet en silicone) ou cuir brun (avec bracelet en cuir). Dans les deux versions, vous disposerez des mêmes fonctionnalités, capteurs et d’une qualité de construction exceptionnelle.

La gamme de montres Amazfit est si complète qu’il est difficile de choisir un modèle spécifique. Mais si vous recherchez le meilleur du meilleur, optez toujours pour les modèles Pro, quel que soit leur prix. Avec l’Amazfit GTR 3 Pro, vous aurez l’une des meilleures montres connectées du marché, au niveau de l’Apple Watch ou de la Samsung Galaxy Watch5 Pro.

Cette Amazfit GTR 3 Pro est une montre fabriquée en aluminium résistant à l’abrasion et aux chocs, de qualité aéronautique. Elle est dotée d’une couronne circulaire pour un défilement très fluide et efficace. Son écran frontal est occupé par un magnifique écran Amoled rond de 1,45 pouces en couleur avec une luminosité maximale réglable jusqu’à 1000 nits. Vous pourrez personnaliser votre cadran parmi plus de 150 options gratuites.

Avec une seule charge, vous aurez une autonomie d’environ 12 jours en utilisant toutes ses fonctions. Si vous l’utilisez de manière plus basique, vous pourriez atteindre jusqu’à 30 jours de batterie. Et si vous utilisez intensivement le GPS en continu, vous pouvez l’utiliser pendant 35 heures. La liste des fonctions disponibles est presque infinie : calendrier, liste des tâches, chronomètre, alarme, prévisions météo, notes vocales, lampe de poche, déclencheur d’appareil photo, contrôle de la musique, etc.

L’Amazfit GTR 3 Pro est une montre ultra-résistante, capable de résister à une pression de 5 ATM ou à une profondeur de 50 mètres. C’est une montre connectée très adaptée aux sports extrêmes, capable de mesurer presque tout. Elle dispose de plus de 150 modes d’entraînement, dont 8 avec reconnaissance automatique. Vous pourrez suivre votre fréquence cardiaque, votre niveau de stress, votre taux d’oxygène dans le sang, la qualité de votre sommeil, le nombre de pas que vous faites et les calories que vous brûlez à tout moment.

➡️ Voir l’offre Amazfit GTR 3 Pro

Le prix est le meilleur que nous ayons trouvé sur le marché en ligne actuel, car sur son site officiel, nous l’avons vu à 174,90 euros et sur PcComponentes à 178 euros. Obtenez-le pour 149,90 euros au meilleur prix sur Amazon avec ce coupon de réduction de 40 euros disponible pour une durée limitée.

