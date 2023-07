Translate into French: Google Bard inclura des extensions : le chatbot s’intégrera avec Drive, Maps, YouTube et plus.

Google Bard continue d’apprendre, et son prochain pas sera de s’intégrer directement avec les services propres de Google et aussi avec des options de tiers grâce aux extensions.

Ils sont très proches : voici à quoi ressembleront les extensions dans Google Bard.

Nous les avions promises lors de la présentation des nouveautés de Bard lors de la keynote principale de Google I/O 2023, et en effet, l’arrivée des extensions dans le chatbot intelligent du géant de Mountain View sera sans aucun doute la plus grande avancée à ce jour ainsi que le saut le plus important pour ressembler à son principal concurrent, le ChatGPT d’OpenAI.

En effet, ChatGPT bénéficie des plugins depuis plusieurs mois déjà, donc Google accélère le développement après avoir intégré ses équipes d’IA chez DeepMind afin que Bard puisse s’intégrer très bientôt avec les services propres de Google ainsi qu’avec certains services tiers, dans une sélection très intéressante que nous commençons déjà à décrypter grâce aux amis de 9to5Google.

Nous savons donc déjà que Bard pourra faire plus que simplement extraire des informations de sites web stockées dans le cache de Google Search, car très bientôt il pourra se connecter et s’intégrer avec Google Maps, Google Flight ou YouTube pour obtenir des informations sur les vols, les lieux et même les contenus audiovisuels.

Et ce n’est pas tout, car en plus nous aurons des services tiers avec des partenaires aussi importants que Adobe et son IA générative Firefly, ainsi que d’autres comme Kayak ou Zillow.

En réalité, nous avons déjà la première liste que Dylan Roussel a pu obtenir en activant un aperçu de ces extensions et comment elles apparaîtront dans l’application web de Bard. Ce sont toutes celles-ci, du moins initialement :

Google Flights

Google Hotels

Google Maps

Instacart

Kayak

OpenTable

Redfin

YouTube

Zillow

Il est curieux de voir comment certains services se chevaucheront un peu, comme Google Flights ou Kayak, voire Redfin et Zillow, qui offrent des fonctionnalités similaires les unes aux autres, mais c’est juste une première étape qui ouvrira certainement la porte à une multitude de services, certains plus utiles que d’autres, que nous pourrons bientôt gérer facilement grâce à Bard et à l’IA.

Bien sûr, il semble que ce menu d’extensions que Google développe permettra d’activer et de désactiver les options que nous désirons ou dont nous avons besoin, donc Bard apprendra et nous permettra de contrôler seulement ce que nous lui indiquerons explicitement.

Il n’y aura pas seulement des extensions ou des ‘plugins’ pour connecter des services en ligne, mais Bard pourra également être lié à Workspace et aux autres applications de productivité connectées à Google.

Une autre amélioration était l’intégration avec la suite bureautique en ligne de Google, quelque chose qui semble également être en préparation avec une liaison directe entre Bard et Documents, Gmail, Sheets ou Drive, ainsi que Workspace et le reste des applications pour les environnements professionnels.

Pour l’instant, il faudra continuer à attendre, mais l’avenir que tout cela nous promet et la vitesse à laquelle cela se développe commence même à nous effrayer un peu… N’est-ce pas ?

